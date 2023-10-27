財經事務及庫務局局長許正宇今日在「2023粵港澳大灣區可持續發展系列活動周」透過視像致辭，指香港作為唯一一個集合國家優勢和環球優勢於一身的城市，又是國家的國際金融中心，絕對可以在大灣區金融領域發揮引領帶動作用。特區政府會繼續鞏固和善用香港國際金融中心的優勢，幫助大灣區建設，同時促進本地金融業發展。
他表示，稱憑藉香港連通內地與國際市場的優勢，「十四五」規劃、「一帶一路」及大灣區發展為香港帶來機會，香港可以為金融科技企業的海外和內地業務增值。
為鼓勵香港本地業界推展業務，政府於2022年底已推出一站式線上平台，連接本地的金融科技企業至內地及其他巿場，同時加強與內地的公私營單位合作，為到大灣區以至內地其他地方開拓業務的本地金融科技企業，提供更全面協助。
在綠色及可持續金融發展方面，《粵港澳大灣區發展規劃綱要》支持打造香港為大灣區綠色金融中心。此外，中央金融部委和廣東省人民政府於今年二月聯合發布《關於金融支持前海深港現代服務業合作區全面深化改革開放的意見》，亦支持前海深港現代服務業合作區內企業，到香港發行綠色債券和獲取銀行綠色融資。香港會繼續用好在「一國兩制」下的獨特優勢和作為國際金融中心的地位，引導國際資金進入內地（包括大灣區）市場配對優質的綠色項目，助力國家的可持續發展。
金融科技發展方面，香港擁有一個充滿活力的金融科技生態圈，有眾多金融科技企業在港營運，業務涵蓋移動支付、跨境理財、財富及投資管理、合規科技等多個範疇，當中包括八家虛擬銀行和四家虛擬保險公司。
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