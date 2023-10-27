文章日期：2023年10月27日 11:32
A股三大指數今早低開高收，滬指一度重上3000點關，半日收報2998點，漲0.35%；深成指收報9672點，創業板收報1901點，分別高收1.11%及1.35%。
電池生產商寧德時代（深：300750）昨晚宣布擬30億人民幣回購股份，今早曾升4%，中午收升2.2%。兩市半日成交5725億元人民幣。
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