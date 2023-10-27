恒指半日升168點或0.99%，報17213點，大市成交金額424億元；國指升54點或0.93%，報5913點。恒生科技指數收報3762點，升1.35%。
大型科技股上漲明顯。阿里巴巴（9988）升2.26%，收報81.55元；騰訊（0700）升0.83%，收報290元；美團（3690）升1.18%，收報111.1元；小米（1810）無升跌，收報13.36元；京東（9618）升3.06%，收報101.1元；網易（9999）升2.93%，收報168.4元；百度集團（9888）收報106元，升0.28%。
產業週期底部訊號顯現，半導體板塊有支持。中芯國際（0981）升4.88%，收報22.55元；華虹半導體（1347）收報18.56元，升2.43%；康特隆（1912）收報0.039元，升5.41%；太睿國際控股（1010）收報3.76元，升4.74%。
中國將推動新一輪「房改」，部分內房股走高。潤地（1109）升1.37%，收報29.55元；碧桂園（2007）收報0.7元，升2.94%；世茂集團（0813）收報0.57元，升3.64%；花樣年（1777）收報0.071元，升9.23%；越秀地產（0123）收報8.36元，升2.96%；融創（1918）收報1.73元，升2.37%。
物管股亦受惠向上。奧園健康（3662）收報0.49元，升3.16%；碧桂園服務（6098）收報6.93元，升2.97%；雅生活服務（3319）收報3.71元，升1.92%；旭輝永升服務（1995）收報1.25元，升2.46%；佳兆業美好（2168）收報1.8元，升2.27%；融創服務（1516）收報2.17元，升0.93%；世茂服務（0873）收報1.23元，升2.5%。電視廣播（TVB）（0511）公布，預計下半年將實現正數EBITDA，股價今早升勢顯著，收報3.02元，升6.71%。
新股方面，極兔速遞（J&T Express） （1519） 今日首掛，收市報12元，無升跌。
藍籌中以中生製藥表現最好，（1177）升8.27%，收報2.88元；中國人壽（2628）跌2.61%，收報10.46元，是跌幅最大的藍籌。
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