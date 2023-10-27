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遠洋集團境內債獲通過寬限利息兌付 下周一上交所復牌

遠洋集團（3377）公布，全資附屬公司遠洋控股中國發行的「155遠洋055」公司債券，在第四次公司債券持有人會議，有關寬限公司債券利息兌付及提供增信措施的議案，獲得73.98%表決贊成通過，債券將於下周一（10月30日）在上海證券交易所復牌。