於延長營業時段內，即周六及周日下午1時至5時，旺角分行將為客戶提供開設個人銀行戶口以及一般查詢服務，惟不設現金交易服務。

其他報道

陳茂波：今年財赤或逾1000億 未來靈活處理樓市辣招

遠洋集團境內債獲通過寬限利息兌付 下周一上交所復牌

【有片：埋身擊】道指期貨反覆向下 後市下試32500點或更低水平

調查：蘋果上季於中國銷量跌一成 市佔率降至14.2%

恒指半日升168點 中人壽跌3%跑輸藍籌 TVB升7%

恒大據報與反對重組計劃的部分債權人進行會談

螞蟻集團支持的農村金融機構中和農信據報擬赴港IPO

台積電創辦人張忠謀：中美緊張關係拖慢全球晶片業發展

港元拆息普遍向上 一個月HIBOR無升跌

A股三大指數半日低開高收 寧德時代曾漲4%

恒指公司伙Wilshire Indexes擴闊產品範圍及提高數據分析能力

內地首三季全國規模以上工業企業利潤跌9%

許正宇：香港在大灣區金融領域可發揮引領作用

李克強病逝︱曾被評為「最弱勢總理」 疫後推地攤經濟卻遭官媒潑冷水 引內鬥猜疑

中國上季智能手機出貨量跌逾6%

TVB一度狂飈18％ 料下半年將實現正數EBITDA

王毅：中美關係需盡快止跌企穩 重回可持續發展軌道

中美金融工作組周三舉行第一次會議 討論金融穩定及監管等議題

恒指高開115點 汽車股有支持 新股極兔速遞首掛平開

A股三大指數低開 人行本周淨投放13700億人幣

TVB預計下半年將實現正數EBITDA 會繼續努力扭虧

港股ADR升124點 工銀、招商、平保等今日公布業績

耶倫指美國經濟表現強勁 道指跌251點