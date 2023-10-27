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東亞銀行旺角分行下周延長營業時間至一周7天

東亞銀行（0023）宣布，今年11月4日至12月31日期間，旺角分行的營業時間將延長至一周7天。

於延長營業時段內，即周六及周日下午1時至5時，旺角分行將為客戶提供開設個人銀行戶口以及一般查詢服務，惟不設現金交易服務。

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