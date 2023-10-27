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阿里雲與Futureverse合作人工智能應用音樂及娛樂產業

阿里巴巴（9988）的數字技術業務阿里雲與人工智能和元宇宙技術及內容公司Futureverse合作，為JEN AI平台提供雲計算能力，促進人工智能於音樂及娛樂產業的未來應用。

結合Futureverse在人工智能音樂解決方案領域的專業知識與阿里雲安全、可擴展的雲計算能力，合作雙方將進一步提升人工智能基礎設施的性能和安全性。Futureverse目前在阿里雲的人工智能平台上訓練Text-to-music(文本生成音樂模型)JEN-1，透過阿里雲強大且可擴展的基礎設施實現效率提升。

Futureverse聯合創始人Aaron McDonald表示，JEN一直在作人工智能音樂生成的前沿探索，透過阿里雲按需使用訓練平台及其覆蓋全球的合作夥伴網絡，能夠在這個不斷演變的市場中快速前進。阿里雲智能集團國際事業部總裁袁千表示，生成式人工智能需求激增，阿里雲一直在提升雲計算產品及服務，支持客戶構建生成式人工智能應用，以把握這個市場的空前機遇。

Futureverse於近期發表關於音樂AI發展的研究中發布JEN的雛形，首創用於文本生成音樂的通用高度保真模型的第一個版本JEN-1。

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