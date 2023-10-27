近日發表的《施政報告》提到，將全力推廣政府服務數碼化，善用人工智能，並開放更多政府數據，以推動「數字經濟」。
大數據、導航、及智慧追蹤項目技術方案商思路富邦集團（SagaDigits）創辦人暨集團成員隨賞科技（Compathnion）行政總裁陳智銓指出，「數字政府」將為政府部門內部發展帶來正面影響，例如由「數字政策專員」帶領整合政府內部資訊科技資源、跨部門推廣AI應用，令政府人員掌握最新AI及大數據等應用，將有助省卻PoC（Proof of Concept 概念驗證）時間消化這些技術應用。
陳智銓又指，實際執行當中，數據基礎設施（Infrastructure）將是關鍵挑戰。由於現時政府內部系統大多由部門獨立製作及應用，不同部門所應用的平台系統及數據參數並不一致，就如超大型企業需疏理及統一不同部門的系統。他認為，要做到「數字政府」，必先重整每個部門的數碼化結構，數據交流亦需要標準化。
他表示，近日公司推出人工智能中央管理平台「AI生成決策平台（Live Intelligent Futuristic Enterprise、LIFE）」，利用AI、IoT、PNT及大數據，實時把各部門單位的數據融匯結合，進行快速分析，並提供即時的對應方案。
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