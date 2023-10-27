蘋果（美：AAPL）智能手表Apple Watch可能被禁進口美國。美國國際貿易委員會（ITC）維持法官於一月的裁決，認同Apple Watch侵犯醫療技術公司Masimo用於讀取心率和血氧水平等光學技術的專利，並頒布一項「有限的禁制令」，禁止Apple Watch向美國進口。ITC未說明哪些型號的Apple Watch將受到影響，拜登政府有60天時間推翻ITC的決定，否則禁令將會生效。美國政府以往鮮有推翻ITC的禁令。
Masimo於2021年向ITC投訴，指蘋果於2020年推出的Apple Watch Series 6首次引入的血氧感測功能，侵犯其量測血氧的專利。Masimo的投訴稱，侵權的Apple Watch在中國生產。蘋果目前已將部分Apple Watch生產線轉移越南。
蘋果表示，將對ITC的裁決提出上訴。蘋果的聲明指，Masimo試圖利用ITC來阻止數以百萬美國消費者購買一款可能會挽救性命的產品，從而為其抄襲Apple Watch而推出的智能手表帶來市場。
其他報道
阿里雲與Futureverse合作人工智能應用音樂及娛樂產業
【有片：埋身擊】道指期貨反覆向下 後市下試32500點或更低水平
恒指公司伙Wilshire Indexes擴闊產品範圍及提高數據分析能力