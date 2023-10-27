Masimo於2021年向ITC投訴，指蘋果於2020年推出的Apple Watch Series 6首次引入的血氧感測功能，侵犯其量測血氧的專利。Masimo的投訴稱，侵權的Apple Watch在中國生產。蘋果目前已將部分Apple Watch生產線轉移越南。

蘋果表示，將對ITC的裁決提出上訴。蘋果的聲明指，Masimo試圖利用ITC來阻止數以百萬美國消費者購買一款可能會挽救性命的產品，從而為其抄襲Apple Watch而推出的智能手表帶來市場。

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