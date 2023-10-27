文章日期：2023年10月27日 16:05
香港中華廠商聯合會（廠商會）公布，留意到近日有人假冒該會代表，聲稱可為內地人士辦理香港「補充勞工優化計劃」的工作簽證，並從中收取費用。
廠商會特此鄭重聲明，該會從來沒有提供或委託任何人士代辦「補充勞工優化計劃」工作簽證的服務。
廠商會嚴厲讉責此等欺詐行為，並已向內地公安及香港警方報案。廠商會再次提醒市民提高警覺，切莫上當受騙。
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