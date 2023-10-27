香港快運行政總裁毛潔瓊於公司活動上表示，明年首季提供北京大興的航線，並計劃招募約500名機師與機艙服務員，以及2025年底前將目前機隊30架擴充至40架飛機。她續指，目前機組人員有約800人，而今年底前將有近百名來自大灣區機艙服務員加入公司。
機隊規模方面，毛潔瓊指，今年將接收3架A321 neo，明年則接收9架，預計該機隊數量增加有助公司客運力於明年底前超出疫情前水平約一倍多。對於國泰航空（0293）早前行使購買權，向空中巴士公司購買32架空中巴士，並由國泰與香港快運營運，料2029年底前付運。她表示，香港快運或可取得一半數量的飛機，但強調最終實際取得數量仍要視乎公司業務的增長速度。
香港快運於周五（27日）慶祝10周年，宣布由今年10月28日至30日，推出指定航線優惠票價10元起，共提供10萬張機票涵蓋熱門航線供公眾搶購，例如日本。
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