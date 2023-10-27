機隊規模方面，毛潔瓊指，今年將接收3架A321 neo，明年則接收9架，預計該機隊數量增加有助公司客運力於明年底前超出疫情前水平約一倍多。對於國泰航空（0293）早前行使購買權，向空中巴士公司購買32架空中巴士，並由國泰與香港快運營運，料2029年底前付運。她表示，香港快運或可取得一半數量的飛機，但強調最終實際取得數量仍要視乎公司業務的增長速度。

香港快運於周五（27日）慶祝10周年，宣布由今年10月28日至30日，推出指定航線優惠票價10元起，共提供10萬張機票涵蓋熱門航線供公眾搶購，例如日本。

其他報道

Apple Watch或被禁進口美國

馬斯克向社交平台X員工透露 擬創建新產品與YouTube、領英競爭

滬指收復3000點 過去一周累升1.16%

阿里雲與Futureverse合作人工智能應用音樂及娛樂產業

南豐作坊與H&M Foundation舉辦創新推進計劃

東亞銀行旺角分行下周延長營業時間至一周7天

陳茂波：今年財赤或逾1000億 未來靈活處理樓市辣招

遠洋集團境內債獲通過寬限利息兌付 下周一上交所復牌

【有片：埋身擊】道指期貨反覆向下 後市下試32500點或更低水平

調查：蘋果上季於中國銷量跌一成 市佔率降至14.2%

恒指半日升168點 中人壽跌3%跑輸藍籌 TVB升7%

恒大據報與反對重組計劃的部分債權人進行會談

螞蟻集團支持的農村金融機構中和農信據報擬赴港IPO

台積電創辦人張忠謀：中美緊張關係拖慢全球晶片業發展

港元拆息普遍向上 一個月HIBOR無升跌

A股三大指數半日低開高收 寧德時代曾漲4%

恒指公司伙Wilshire Indexes擴闊產品範圍及提高數據分析能力

內地首三季全國規模以上工業企業利潤跌9%

許正宇：香港在大灣區金融領域可發揮引領作用

中國上季智能手機出貨量跌逾6%

TVB一度狂飈18％ 料下半年將實現正數EBITDA

王毅：中美關係需盡快止跌企穩 重回可持續發展軌道

中美金融工作組周三舉行第一次會議 討論金融穩定及監管等議題

恒指高開115點 汽車股有支持 新股極兔速遞首掛平開