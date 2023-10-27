恒指呈日升日跌格局，今日收市升354點或2.08%，報17398點，大市成交金額914億元，較上日增加13.21%；國指升119點或2.04%，報5979點。恒生科技指數收報3806點，升2.52%。
過去一周，恒指累升1.32%或226點，表現最佳的是石藥（1093），累升19.35%，其次為中生製藥（1177）及華潤萬象生活（1209），分別升9.36%及8.7%。而表現最差的是李寧（2331），累跌18.49%，其次為信義光能（0968）及聯通（0762），分別跌10.98%及9.11%。
科技股普遍向上，騰訊（0700）升1.81%，收報292.8元；阿里巴巴（9988）升3.32%，收報82.4元；美團（3690）收報113元，升2.91%；小米（1810）收報13.52元，升1.2%；網易（9999）收報169.3元，升3.48%；京東（9618）收報101.4元，升3.36%；百度（9888）收報107元，升1.23%。
醫藥股走高，中生製藥（1177）升9.77%，收報2.92元；藥明生物（2269）升7.3%，收報47.75元；翰森製藥（3692）收報14.08元，升11.75%，是升幅最大的藍籌；石藥（1093）升10.82%，收報6.66元；藥明生物（2269）升7.3%，收報47.75元。
中國將推動新一輪「房改」，部分內房股向上。潤地（1109）收報30.25元，升3.77%；碧桂園（2007）收報0.7元，升2.94%；合景泰富（1813）收報0.77元，升10%；恒大（3333）收報0.236元，升6.31%；融創（1918）收報1.74元，升2.96%；佳兆業（1638）收報0.189元，升3.28%；世茂集團（0813）收報0.58元，升5.45%；雅居樂（3383）收報0.78元，升2.63%。
個別體育用品股反彈，安踏（2020）收報89.85元，升4.54%；李寧（2331）見52周低23.25元，收報24.9元，升3.97%；361度（1361）收報3.87元，升0.78%。
電視廣播（0511）料下半年將實現正數EBITDA，收報3.28元，升15.9%。
新股方面，極兔速遞（J&T Express） （1519） 今日首掛，收報12元，無升跌。
中國人壽（2628）第三季盈利大跌99%，股價全日受壓，收跌0.74%，收報10.66元，是跌幅最大的藍籌。
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