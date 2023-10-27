報告還分析了大灣區如何利用碳交易機制推進落實「雙碳」目標，當中提到廣東省在碳排放交易方面處於領先地位，累計成交額佔全國整體超過50%。在報告關注的八大重點行業中，工業行業憑藉更完善的氣候相關信息披露和相對進取的減排目標，ESG表現保持領先。

匯豐大灣區辦公室總經理陳慶耀表示：「調查顯示，三季度大部分區內重點行業的ESG表現均在持續改善，顯示大灣區綠色轉型正穩步推進。值得關注的是，不僅碳排放交易等市場機制在大灣區的綠色發展發揮着日益重要的作用，數碼科技也在區內企業的低碳轉型中得到更廣泛的應用，例如有航運企業開發了數碼應用程序，用於跟蹤碳排放數據並提供改善措施建議。」。本季報告尤其重點介紹航運及物流企業在節能減排方面的創新實踐，包括採用更清潔的替代燃料和應用數碼化技術推動減排等。

中國節能環保（香港）投資執行董事及總經理廖原表示，推動交通運輸業的低碳減排則是實現綠色發展的重要一環。除了引導行業落實低碳轉型、打造綠色智能的交通系統，區內各級政府還通過各種創新方式鼓勵公眾實踐綠色出行，包括推出減排量測算小程序、碳積分權益兌換等，為大灣區可持續發展引入更多動能。

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