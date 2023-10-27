文章日期：2023年10月27日 16:37
工商銀行（1398）公布，截至9月30日止第三季純利約949.3億元（人民幣．下同），升0.03%，每股盈利24分，營業收入1946億元，跌6.6%，年化加權平均淨資產收益率10.63%，下降0.9個百分點。
該行指，首三季純利2686.7億元，升0.8%，每股盈利72分元，營業收入6235億元，跌4.5%，利息淨收入5015億元，下降4.72%。 年化淨利息收益率1.67%。非利息收入1219億元，下降3.34%，貸款減值損失1331億元，增長2.04%。年化加權平均淨資產收益率10.56%，下降0.76個百分點。
該行指，於9月底，不良貸款率1.36%，下降0.02個百分點，核心一級資本充足率13.39%，一級資本充足率14.83%。
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