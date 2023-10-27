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萬科第三季少賺22.5%至37.5億人幣

萬科企業（2202）公布截至今年9月底止第三季業績，期內純利按年下跌22.5%至37.5億元（人民幣、下同），營業收入為894.16億元，按年下跌31.62%；每股基本盈利為0.3616元，按年下跌24.52%。

首9個月計，集團純利按年下跌20.3%至136.2億元，營業收入亦跌14.03%至2903.08億元。

集團指出，期內房地產開發業務結算面積為589.8萬平方米，按年收入下跌38.0%，貢獻營業收入為733.6億元，按年減少37.3%。首9個月計，集團房地產開發業務結算面積為1,831.7萬平方米，貢獻營業收入2,442.1億元，同比分別下降19.0%和17.4%。

此外，截至9月底止，集團一年內到期的有息負債佔比為14.8%，較年初下降5.7個百分點；期內共發行20億元的3年期中期票據，以及20億元的3年期公司債券，發行利率分別為3.07%和3.10%。今年首三度集團境內新增融資的綜合成本為3.64%。

萬科今日收市報7.53元，升1.07%。

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