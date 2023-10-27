首9個月計，集團純利按年下跌20.3%至136.2億元，營業收入亦跌14.03%至2903.08億元。

集團指出，期內房地產開發業務結算面積為589.8萬平方米，按年收入下跌38.0%，貢獻營業收入為733.6億元，按年減少37.3%。首9個月計，集團房地產開發業務結算面積為1,831.7萬平方米，貢獻營業收入2,442.1億元，同比分別下降19.0%和17.4%。

此外，截至9月底止，集團一年內到期的有息負債佔比為14.8%，較年初下降5.7個百分點；期內共發行20億元的3年期中期票據，以及20億元的3年期公司債券，發行利率分別為3.07%和3.10%。今年首三度集團境內新增融資的綜合成本為3.64%。

萬科今日收市報7.53元，升1.07%。

其他報道

工商銀行第三季多賺0.03% 首三季純利升0.8%

匯豐大灣區ESG指數第三季度表現改善 區域指數按年升3%至118.04

恒指升354點 全周累升226點 醫藥股亮眼 翰森製藥爆升12%藍籌最強

香港快運：目前機組人員約800名 明年首季提供北京航點

廠商會：從沒代辦「補充勞工優化計劃」工作簽證 已報警籲市民勿受騙

【有片：投資王道】王弼冀政府盡快撤消所有樓市辣招

Apple Watch或被禁進口美國

馬斯克向社交平台X員工透露 擬創建新產品與YouTube、領英競爭

滬指收復3000點 過去一周累升1.16%

阿里雲與Futureverse合作人工智能應用音樂及娛樂產業

南豐作坊與H&M Foundation舉辦創新推進計劃

東亞銀行旺角分行下周延長營業時間至一周7天

陳茂波：今年財赤或逾1000億 未來靈活處理樓市辣招

遠洋集團境內債獲通過寬限利息兌付 下周一上交所復牌

【有片：埋身擊】道指期貨反覆向下 後市下試32500點或更低水平

調查：蘋果上季於中國銷量跌一成 市佔率降至14.2%

恒指半日升168點 中人壽跌3%跑輸藍籌 TVB升7%

恒大據報與反對重組計劃的部分債權人進行會談

螞蟻集團支持的農村金融機構中和農信據報擬赴港IPO

台積電創辦人張忠謀：中美緊張關係拖慢全球晶片業發展

港元拆息普遍向上 一個月HIBOR無升跌

A股三大指數半日低開高收 寧德時代曾漲4%

恒指公司伙Wilshire Indexes擴闊產品範圍及提高數據分析能力

內地首三季全國規模以上工業企業利潤跌9%