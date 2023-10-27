今年首9個月，集團實現純利691.66億元，按年增1.88%，基本每股收益0.84元。利息淨收入1241.25億元，按年減少38.61億元，降幅3.02%；淨利息收益率1.3%，按年下降20個基點。手續費及佣金淨收入341.15億元，按年比減少7.79 億元，降幅2.23%。期內集團資產減值損失490.53億元，按年減少31.06億元，降 幅5.95% ，其中貸款信用減值損失464.84億元，按年減少20.70億元，降幅 4.26%。

客戶存款餘額86386.7億元，較上年末增加6,895.98億元，增幅8.68%。其中，公司存款佔比60.20%，較上年末下降1.16個百分 點；個人存款佔比38.09% ，較上年末上升0.91個百分點。活期存款佔比33.44%，較上年末下降2.72個百分點；定期存款佔比64.85% ，較上年末上升2.47個百分點。集團不良貸款餘額1,044.86億元，較上年末增幅6.05%；不良貸款率1.32% ，較上年末下降0.03個百分點。

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