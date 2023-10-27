中國郵政儲蓄銀行（1658）（郵儲行）公布首三季度業績，股東應佔溢利達到756.55億元（人民幣、下同），按年增長2.45%。三季合計利息淨收入按年增長3.12%，達到2118.47億元，增速較中期業績時提高0.79個百分點；手續費及佣金淨收入237.15億元，同比增長0.32%。淨利息收益率則達到2.05%。
若按第三季度單季計算，股東應佔溢利則達到260.91億元，按年減少2.41%；單季淨利息收入為715.42億元，按年增長4.71%；手續費及佣金淨收入則按年減少4.29%。
截至9月底，該行的不良貸款率達到0.81%，較去年底降低0.03個百分點。其撥備覆蓋率則達到363.91%。信用減值損失211.49億元，按年減少103.09億元，下降32.77%。
放款方面，涉農貸款餘額達2.11萬億元，較上年底增加2984.46億元；個人小額貸款餘額1.38萬億元，較上年底增加2408.02億元。普惠型小微企業貸款餘額1.41萬億元，較上年末增加2279.77億元，創歷史新高。
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