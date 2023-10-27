計及短期投資波動及非日常一次性重大項目，平保第三季淨利潤按年下跌19.6%至177.37億元。平保表示，壽險及健康險、財產保險以及銀行三大核心業務保持穩健，三項業務首三季股東應佔營運利潤1178.48億元，按年小幅下降0.2%。不過，平保指資產管理業務受宏觀經濟環境影響，業務量有所下滑、項目估值變動，加上資本市場波動、市場投資需求疲軟，業務盈利下降，科技業務首三季亦收入承壓，淨利潤按年下降。

平保表示，今年首三季在複雜多變的市場環境下，金融行業整體受到了一定影響。面對不確定性，該行將持續深化「綜合金融+醫療健康」、科技驅動戰略；保持利潤分配政策的連續性和穩定性，維護股東價值投資和長期回報。該行相信，行業長期向好的基本面不會改變，公司會繼續保持業務韌性，持續提升經營管理水平，落實降本增效，推進業績的恢復與增長。

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