香港地球之友及香港金融發展局將於今年12月6日，跟隨中國生態及環境局應對氣候變化司領導的代表團，出席在社拜舉行的第28屆聯合國氣候峰會（COP28）。香港地球之友主席葉廣濤表示，是次特別之處在於地球之友及金發局，第一次有正式跟國家代表團，出席COP28、並可以於藍區內參加所有活動。另外，於COP28 「中國角」邊會論壇擁有長達一個半小時發言權，向各界解釋香港於綠色金融扮演角色及發展。
COP28的舉行主要分為藍區與綠區。藍區內的議程與活動包含國家元首級別的全球氣候行動高峰會、正式協商及國家攤位等。香港金融發展局行政總監區景麟表示，是次於大型國際會議中擁有發言權，於COP28中亦有不同的持份者參與，如高層政府官員，他表示本次機會難得，與一般市場大型會議具有別。
COP28當日當中有一項演講主題為「區塊鏈技術在發展綠色及可持續金融的應用」，葉廣濤表示，以往很多人將區塊鏈概念與代幣代及虛擬資產聯繫，但區塊鏈其中有一項很好應用在於，利用區塊鏈去追蹤碳信用額度，於區塊鏈系統下，其他區塊鏈參與者如生產方、監管機構及企業買家，可以共同監管及驗證排放數據，而現時使用碳信用額時需要聘請會計師驗證，利用區塊鏈變相可以降低監管時所用到的成本。
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