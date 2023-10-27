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HGC環電倡建連繫河套深圳電訊基建  增東南亞投資強化港電訊樞紐地位

特首在新一份施政報告內，提到大灣區的發展機遇及數碼化發展，電訊商HGC環電行政總裁郭詠邦今午表示，香港要掌握大灣區的發展機遇，有需要部署發展連繫香港河套至深港創新科技區的光纖網絡，同時在數碼轉型，加緊幫助中小企，亦提出香港要加快發展海底電纜保持聯繫性。他們亦擬與港府進一步溝通及提出方案，期望確保香港保持連接東西方門戶的角色。

他說，HGC環電除了參與香港鄉郊網絡及北部都會區發展之外，亦致力在香港境內河套開展基建工程，並建議進一步將光纖網絡從河套區，延伸至一河之隔的深港創新科技區，加緊連繫。他相信，這有助香港發揮推動外國進入內地，或內地邁向世界的跳板角色。同時，因應香港在連繫世界的海底電纜數目，將由原來的13條，在未來三年增至17條；新加坡從目前的27條，增至33條；菲律賓亦將增至17條，與香港同一水平，他說，集團方面會向港府提出方案，期望發展以香港為中心，並在東南亞地區做好基建後，將數據及資訊從東南亞再經香港往世界輻射開去。以HGC環電為例，他透露，已經在一東南亞國家投資了超過10億元發展相應基建，將來亦擬在東南亞繼續物色機會，進一步幫助香港發展好現有的電訊樞紐地位。

因應人材流失，加上香港現有機制下，郭詠邦指，集團聘用及培訓的內地及海外人材，未能夠調動過來香港參與開發新的項目。他建議當局可以提供彈性，幫助業界善用資源及進行人力資源和人材調配，簡化香港、內地人材審批流程。該集團亦本身會每年投資1000萬元，培訓資訊與通信科技人材。同時在推動數碼轉型時，他說亦要顧及有需要的中小企，該集團ICT業務副總裁馮國麟更透露，去年內他們更獲逾500名中小企商戶採納其方案。集團除了在過往服務銀行及金融領域的強項之外，亦將應用方案推廣至物業管理、跨國企業甚至文化藝術領域。

HGC環電ICT業務、技術方案及產品營運總裁黃振華更指，若要推動更多商界經香港作為跳板，有需要因應目前在數據通行及監管層面未有清晰的政策下，進一步跟進，藉此減少不清晰的情況，利便有意到大灣區發展的公司投資。同時在推動中小企數碼轉型同時，除了現行的數碼券之外，亦希望政府在稅務安排提供支援利便轉型。

雖然要推動未來發展預見涉及投資眾多，但是郭詠邦強調，集團除了基金股東I Squared Capital支持，亦有三家主權基金參與投資，因此在資金上可以自行融資，亦有現金流支持進一步發展，因此無意上市。

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