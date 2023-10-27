上藥在首三季的醫藥工業銷售收入按年增長5.09%，達208億元，當中中藥板塊實現工業收入74.72億元，按年增長16.51%。公司醫藥流通業務實現銷售收入1771.94億元，按年增長14.17%；醫藥零售業務實現銷售收入65.32億元，同比增長15%。期內其新藥管線新增3項，其中2項為創新藥，包括用於治療晚期惡性實體瘤的口服微生態活菌製劑WST04，及抑制腸道的炎症反應和增強腸道的免疫調節的免疫調節劑I035。

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