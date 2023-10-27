上海醫藥（2607）公布9月底止第三季度業績，季內股東淨利潤達11.86億元（人民幣、下同），按年增長6.14%；三季合計則達37.97億元，按年減少21.13%。該集團解釋，三個季度盈利下跌，主要受到參股公司上藥康希諾計提資產減值準備等一次性特殊損益拖累，致受到影響。剔除前述因素後的扣除非經常性損益淨利潤為37.72億元，按年增長2.11%。
上藥在首三季的醫藥工業銷售收入按年增長5.09%，達208億元，當中中藥板塊實現工業收入74.72億元，按年增長16.51%。公司醫藥流通業務實現銷售收入1771.94億元，按年增長14.17%；醫藥零售業務實現銷售收入65.32億元，同比增長15%。期內其新藥管線新增3項，其中2項為創新藥，包括用於治療晚期惡性實體瘤的口服微生態活菌製劑WST04，及抑制腸道的炎症反應和增強腸道的免疫調節的免疫調節劑I035。
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