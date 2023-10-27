moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

上藥第三季賺11.86億人幣 增長逾6%

上海醫藥（2607）公布9月底止第三季度業績，季內股東淨利潤達11.86億元（人民幣、下同），按年增長6.14%；三季合計則達37.97億元，按年減少21.13%。該集團解釋，三個季度盈利下跌，主要受到參股公司上藥康希諾計提資產減值準備等一次性特殊損益拖累，致受到影響。剔除前述因素後的扣除非經常性損益淨利潤為37.72億元，按年增長2.11%。

上藥在首三季的醫藥工業銷售收入按年增長5.09%，達208億元，當中中藥板塊實現工業收入74.72億元，按年增長16.51%。公司醫藥流通業務實現銷售收入1771.94億元，按年增長14.17%；醫藥零售業務實現銷售收入65.32億元，同比增長15%。期內其新藥管線新增3項，其中2項為創新藥，包括用於治療晚期惡性實體瘤的口服微生態活菌製劑WST04，及抑制腸道的炎症反應和增強腸道的免疫調節的免疫調節劑I035。

其他報道

招商銀行第三季純利升1.7% 首三季多賺6.5%

HGC環電倡建連繫河套深圳電訊基建  增東南亞投資強化港電訊樞紐地位

地球之友葉廣濤：於聯合國氣候峰會中具發言權及於藍區活動

李寧今回購831萬股 涉資2.05億

平保第三季新業務價值升79% 營運利潤跌21%

農業銀行第三季純利升8% 首三季純利升5%

長城汽車第三季純利彈42% 首三季純利跌39%

郵儲行第三季賺261億元人幣  倒退2.4%

萬科第三季少賺22.5%至37.5億人幣

交行第三季淨利潤跌2.98%

工商銀行第三季多賺0.03% 首三季純利升0.8%

匯豐大灣區ESG指數第三季度表現改善 區域指數按年升3%至118.04

恒指升354點 全周累升226點 醫藥股亮眼 翰森製藥爆升12%藍籌最強

香港快運：目前機組人員約800名 明年首季提供北京航點

廠商會：從沒代辦「補充勞工優化計劃」工作簽證 已報警籲市民勿受騙

【有片：投資王道】王弼冀政府盡快撤消所有樓市辣招

Apple Watch或被禁進口美國

馬斯克向社交平台X員工透露 擬創建新產品與YouTube、領英競爭

滬指收復3000點 過去一周累升1.16%

阿里雲與Futureverse合作人工智能應用音樂及娛樂產業

南豐作坊與H&M Foundation舉辦創新推進計劃

東亞銀行旺角分行下周延長營業時間至一周7天

陳茂波：今年財赤或逾1000億 未來靈活處理樓市辣招

遠洋集團境內債獲通過寬限利息兌付 下周一上交所復牌