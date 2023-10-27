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摩通CEO戴蒙擬明年減持摩通持股

摩根大通（美：JPM）行政總裁戴蒙 （Jamie Dimon）將於明年出售他在該銀行的部分股份，是戴蒙執掌摩通近18年來首次減持股票，摩通股價早段跌約2%。

摩根大通提交的申報文件披露，戴蒙與其家人計劃按照一項股票交易計劃的條款，出售其持有的860萬股摩通股票中的100萬股，以實現金融多元化和稅務規劃的目的。若以摩通周四收市的股價計算，戴蒙今次減持的股票約值1.4億美元，而戴蒙所持的摩通股票總值約12億美元（當中不包括他在薪酬計劃獲發，但尚未歸屬他的其他股份）。據福布斯估計，戴蒙總財富約為17億美元。

摩根大通的聲明表示，戴蒙「仍相信公司的前景非常強勁，他的持股數量仍然非常龐大」。該銀行表示，戴蒙目前沒有任何出售額外股票的計劃，而減持股票並非他準備即將退休的信號，「這只是他個人財務、稅務和遺產規劃的一部分」。

自2005年一直領導摩根大通的戴蒙，經常提到他從未出售過摩通股票， 除非他需要行使期權，又或利用股票銷售所得，來支付購買股票的稅務成本。 他兩周前發布摩通業績時才警告，此際「可能是數十年來，世界最危險的時刻」，指烏克蘭的戰爭及中東衝突，可能對能源和糧食市場、全球貿易和地緣政治關係產生深遠影響。