個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.45%，折合報288.56元；阿里巴巴（9988）跌1.72%，折合報80.98元；美團（3690）跌1.74%，折合報111.04元；匯控（0005）跌1.07%，折合報57.43元；建行（0939）跌1.02%，折合報4.51元。

道期現升0.209%；標期現升0.33%；納期現升0.47%。日本東證指數現跌0.71%；韓國KOSPI指數現跌0.12%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.73%。

VIX指數隔晚升2.85%或0.59點，報21.27點。

紐油現跌0.93%或0.8美元，報84.74美元；布油現跌0.95%或0.85美元，報89.62美元；金價現跌0.07%或1.46美元，報2004.91美元；LME 銅期貨隔晚升1.42%或113.5美元，報8099美元。美國10年期債息現升0.7%或0.0339厘，報4.8685厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，中國銀行（3988）、中銀香港（2388）、百威（1876）、比亞迪（1211）、匯控（0005）、中石油（0857）、比亞迪電子（0285）、白雲山（0874）、鞍鋼股份（0347）、康希諾生物（6185）、中遠海控（1919）等。

國藥（1099）：首3季多賺4%。

中銀航空租賃（2588）：遭Air，Europa起訴，索4425萬美元。

康龍化成（3759）第三季按年少賺6%。

藥明（2269）分拆藥明合聯通過上市聆訊。

南海控股（0680）暫避免取消上市地位。

中國中車（1766）大股東擬未來半年斥資最多3億人幣增持A股。

馬鋼（0323）上季扭虧，賺6.37億人幣。

紫金礦業（2899）第三季純利59億人幣，按年升逾四成。

中國通號（3969）第三季純利增11%，首三季跌1.4%。

中國神華（1088）第三季純利跌23%，首三季純利跌16%。

兗礦能源（1171）第三季純利跌52%，受累煤炭價格下跌。

南方航空（1055）第三季轉虧為賺42億人幣。

上藥（2607）第三季賺11.86億人幣，增長逾6%。

招商銀行（3968）第三季純利升1.7%，首三季多賺6.5%。

李寧（2331）今回購831萬股，涉資2.05億。

平保（2318）第三季新業務價值升79%，營運利潤跌21%。

農業銀行（1288）第三季純利升8%，首三季純利升5%。

長城汽車（2333）第三季純利彈42%，首三季純利跌39%。

郵儲行（1658）第三季賺261億元人幣， 倒退2.4%。

萬科（2202）第三季少賺22.5%至37.5億人幣。

交行（3328）第三季淨利潤跌2.98%。

工商銀行（1398）第三季多賺0.03%，首三季純利升0.8%。

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