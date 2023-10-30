恒指今早低開173點或1%，報17225點，大市成交金額18億元；國指今早低開63點或1.07%，報5915點。恒生科技指數開市報3763點，跌1.13%。
金融、非必需消費品、通訊服務、能源股推低大市。上升股份比例為3.1%，下跌為8.78%，無升跌為88.1%。
匯控（0005）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）拖累大市。藥明生物（2269）、中芯國際（0981）、恒地（0012）貢獻恒指較多。
藍籌6隻升，57隻下跌，17隻無升跌。恒地（0012）升1.45%，報20.95元，是升幅最大的藍籌，新奧（2688）跌8.43%，報56.5元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股1隻升，25隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是中芯國際（0981）開市報22.95元，升0.88%；跌幅最大的是小鵬（9868）開市報57.85元，跌3.02%。
恒指續低於主要平均線。科指下試10天線(3738.76點)，跌穿20天線(3800.18點)。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中國銀行（3988）開市報2.76元，無升跌。中銀香港（2388）開市報20.9元，無升跌。百威（1876）無成交，報15.2元。比亞迪（1211）開市報241元，跌1.95%。匯控（0005）開市報57.35元，跌1.21%。中石油（0857）開市報5.25元，跌1.69%。比亞迪電子（0285）開市報35.6元，跌0.56%。白雲山（0874）無成交，報20.7元。鞍鋼股份（0347）無成交，報1.76元。康希諾生物（6185）開市報24元，無升跌。中遠海控（1919）開市報7.93元，跌0.13%。
國藥（1099）：首3季多賺4%。開市報19.28元，跌3.02%。
中銀航空租賃（2588）：遭Air，Europa起訴，索4425萬美元。無成交，報50.6元。
康龍化成（3759）第三季按年少賺6%。開市報17.26元，跌0.8%。
藥明（2269）分拆藥明合聯通過上市聆訊。開市報47.95元，升0.42%。
南海控股（0680）暫避免取消上市地位。停牌。
中國中車（1766）大股東擬未來半年斥資最多3億人幣增持A股。開市報3.44元，無升跌。
馬鋼（0323）上季扭虧，賺6.37億人幣。無成交，報1.22元。
紫金礦業（2899）第三季純利59億人幣，按年升逾四成。開市報11.8元，跌0.17%。
中國通號（3969）第三季純利增11%，首三季跌1.4%。開市報2.45元，無升跌。
中國神華（1088）第三季純利跌23%，首三季純利跌16%。開市報24.05元，跌1.43%。
兗礦能源（1171）第三季純利跌52%，受累煤炭價格下跌。開市報13.9元，跌1.42%。
南方航空（1055）第三季轉虧為賺42億人幣。開市報3.6元，升0.84%。
上藥（2607）第三季賺11.86億人幣，增長逾6%。無成交，報11.48元。
招商銀行（3968）第三季純利升1.7%，首三季多賺6.5%。開市報30.55元，跌3.02%。
李寧（2331）今回購831萬股，涉資2.05億。開市報24.5元，跌1.61%。
平保（2318）第三季新業務價值升79%，營運利潤跌21%。開市報40.3元，跌0.74%。
農業銀行（1288）第三季純利升8%，首三季純利升5%。開市報2.89元，跌1.03%。
長城汽車（2333）第三季純利彈42%，首三季純利跌39%。開市報11.6元，升7.21%。
郵儲行（1658）第三季賺261億元人幣， 倒退2.4%。開市報3.74元，跌1.58%。
萬科（2202）第三季少賺22.5%至37.5億人幣。開市報7.53元，無升跌。
交行（3328）第三季淨利潤跌2.98%。開市報4.77元，跌1.04%。
工商銀行（1398）第三季多賺0.03%，首三季純利升0.8%。開市報3.85元，無升跌。
破頂股包括，安領國際（1410）創52周高，見0.95元，開市報0.95元，升6.74%。
創上市新低，包括恒大物業（6666）低見0.425元，開市報0.425元，跌3.41%。
創52周低，其中包括，信和置業（0083）低見8元，開市報8元，跌0.74%。
異動股
上升異動股，包括，神通機器人教育（8206）開市報0.023元，升15%；君實生物（1877）開市報22.7元，升14.53%；中國大冶有色金屬（0661）開市報0.069元，升11.29%；中國新電信（8167）開市報0.03元，升11.11%；環球印館（8448）開市報0.026元，升8.33%；長城汽車（2333）開市報11.6元，升7.21%；雲頂新耀－Ｂ（1952）開市報27.7元，升6.74%；安領國際（1410）創52周高，見0.95元，開市報0.95元，升6.74%；卓航控股（1865）開市報0.064元，升6.67%；亞信科技（1675）開市報8.92元，升6.19%。
下跌異動股，包括，新奧（2688）開市報56.5元，跌8.43%；雅迪控股（1585）開市報13.5元，跌7.79%；江南布衣（3306）開市報9.78元，跌6.32%；衛龍（9985）開市報7.01元，跌5.53%；ISP GLOBAL（8487）開市報0.208元，跌5.45%；廣匯寶信（1293）開市報0.19元，跌5%；潤泥（1313）開市報1.82元，跌4.71%；盈富基金（2800）開市報17.33元，跌4.15%。
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