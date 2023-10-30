一個境外債券持有人臨時小組代表在會後指出，法官已明確表示12月4日為恒大的「最後機會」，若仍未能交出具體方案，有機會被清盤。但小組希望公司積極地與債權人能合作，達成建設性的進展，調整重組方案。

對於債權人代表多次在庭上表達恒大的重組毫無寸進，更有代表指自恒大披露主席許家印因涉嫌違法犯罪，已被依法採取強制措施後，一直再無任何行動，指是時候向公司說不。

但恒大代表律師指出，公司成功復牌、公布業績等，亦曾交出重組方案等，非毫無進展。基於現有情況，需要時間調整重組計劃，希進能將延後三個月再舉行下次聽證會，認為僅一個月難以實行交出具體方案。恒大一方指出，希進能將聽證會延至一月舉行，屆時希望能有更多細節，再交出時間表等。但最終僅獲批延後一個多月至12月4日。

恒大曾跌最多22.88%，是9月25日後最大跌幅，當日跌幅為25.45%。低見0.182元，創上市新低現報0.225元，跌4.66%。

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