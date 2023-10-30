港元現報7.8215元貶值4點子，曾貶值最多13點子，報7.8224元，亦曾升值最多2點子，報7.8209元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升10.04點子至4.39464%，是2023年10月24日後最高；1星期HIBOR升1.49點子至4.73905%；2星期HIBOR跌0.07點子至4.81208%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升2.03點子至5.26125%；6個月期HIBOR升0.98點子至5.32191%；12個月期HIBOR升0.8點子至5.48006%。

美元指數現報106.582升值0.023點或0.02%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.4386%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.4893%，連續2日收窄，利差是2023年10月24日後最窄，當日差距為-0.4742%。

對上一次連續2日收窄，是2023年10月23日，當日利差報-0.5312%。

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