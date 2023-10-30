恒指今早低開173點，高位升2點，低位跌173點，高低波幅176點。金融、非必需消費品、能源、公用事業股推低大市。上升股份比例為23.78%，下跌為24.17%，無升跌為52.04%。

恒指半日跌49點或0.28%，報17349點，大市成交金額512億元；國指跌59點或0.99%，報5919點。恒生科技指數收報3820點，升0.38%。

藍籌股成交金額207.5億元，佔大市成交40.52%；科指成份股成交金額109.73億元，佔大市成交21.43%；國指成份股成交金額184.56億元，佔大市成交36.04%。

24隻雙櫃台股，總成交0.65億元人民幣，相當於約0.69億港元，佔大市成交的0.13%。

窩輪及牛熊證成交金額減少10.31%，至77.88億元，佔大市成交15.19%。牛熊證成交金額29.43億元，減少22.56%；窩輪成交金額48.45億元，減少0.78%。

阿里巴巴（9988）、建行（0939）、工行（1398）拖累大市。騰訊（0700）、匯控（0005）、小米（1810）貢獻恒指較多。

藍籌42隻升，34隻下跌，4隻無升跌。翰森製藥（3692）升7.39%，收報15.12元，是升幅最大的藍籌，新奧（2688）跌6.08%，收報57.95元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股15隻升，12隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是舜宇（2382）收報68.75元，升5.61%；跌幅最大的是快手（1024）收報50.25元，跌3.27%。

恒指升穿10天線(17348.38點)。科指20天線(3803.05點)失而復得。

北水南下合計淨流入17.08億元，較上日減少29.19%，連續第3日流入，累計流入63.47億元。南水北上合計淨流入5.56億元人民幣，較上日減少88.09%，連續第3日流入，累計流入64.51億元。

恒大（3333）在港清盤聆訊押後至12月4日 法官：這是最後一次 下次或發清盤令。法官：恒大最後機會交出實際方案 債權人：希望恒大合作 恒大：需時調整。恒大曾跌最多22.88%，是2023年9月25日後最大跌幅，當日跌幅為25.45%。曾創上市新低，見0.182元，收報0.248元，升5.08%。

渣打（2888）旗下加密貨幣公司Zodia據報將在港推出服務。收報58元，跌2.19%。

惠譽：內地科企盈利能力將改善。阿里巴巴（9988）收報81元，跌1.7%。百度（9888）收報105.8元，跌1.12%。騰訊（0700）收報294.2元，升0.48%。騰訊音樂（1698）收報28.05元，升0.72%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中國銀行（3988）收報2.71元，跌1.81%。中銀香港（2388）收報20.75元，跌0.72%。百威（1876）收報15.6元，升2.63%。比亞迪（1211）收報245元，跌0.33%。匯控（0005）收報58.3元，升0.43%。中石油（0857）收報5.16元，跌3.37%。比亞迪電子（0285）收報35.75元，跌0.14%。白雲山（0874）收報21元，升1.45%。鞍鋼股份（0347）收報1.78元，升1.14%。康希諾生物（6185）收報25.3元，升5.42%。中遠海控（1919）收報7.92元，跌0.25%。

國藥（1099）：首3季多賺4%。收報19.3元，跌2.92%。

中銀航空租賃（2588）：遭Air，Europa起訴，索4425萬美元。收報49.7元，跌1.78%。

康龍化成（3759）第三季按年少賺6%。收報19.42元，升11.61%。

藥明（2269）分拆藥明合聯通過上市聆訊。收報50.5元，升5.76%。

南海控股（0680）暫避免取消上市地位。停牌。

中國中車（1766）大股東擬未來半年斥資最多3億人幣增持A股。收報3.34元，跌2.91%。

馬鋼（0323）上季扭虧，賺6.37億人幣。收報1.3元，升6.56%。

紫金礦業（2899）第三季純利59億人幣，按年升逾四成。收報12.36元，升4.57%。

中國通號（3969）第三季純利增11%，首三季跌1.4%。收報2.42元，跌1.22%。

中國神華（1088）第三季純利跌23%，首三季純利跌16%。收報24.05元，跌1.43%。

兗礦能源（1171）第三季純利跌52%，受累煤炭價格下跌。收報14元，跌0.71%。

南方航空（1055）第三季轉虧為賺42億人幣。收報3.66元，升2.52%。

上藥（2607）第三季賺11.86億人幣，增長逾6%。收報11.6元，升1.05%。

招商銀行（3968）第三季純利升1.7%，首三季多賺6.5%。收報29.9元，跌5.08%。

李寧（2331）今回購831萬股，涉資2.05億。收報24.8元，跌0.4%。

平保（2318）第三季新業務價值升79%，營運利潤跌21%。收報39.9元，跌1.72%。

農業銀行（1288）第三季純利升8%，首三季純利升5%。收報2.85元，跌2.4%。

長城汽車（2333）第三季純利彈42%，首三季純利跌39%。收報11.48元，升6.1%。

郵儲行（1658）第三季賺261億元人幣， 倒退2.4%。見52周低3.49元，收報3.53元，跌7.11%。

萬科（2202）第三季少賺22.5%至37.5億人幣。收報7.57元，升0.53%。

交行（3328）第三季淨利潤跌2.98%。收報4.59元，跌4.77%。

工商銀行（1398）第三季多賺0.03%，首三季純利升0.8%。收報3.7元，跌3.9%。

破頂股表現

破頂股包括，海信家電（0921）創上市新高，見22.8元，收報22.2元，升0.23%；耀高控股（1796）創上市新高，見3.6元，收報3.33元，升11%；聯想集團（80992）創上市新高，見8.67元，收報8.66元，升1.17%；小米集團-W（81810）創上市新高，見13.12元，收報13.12元，升3.63%；長城汽車（82333）創上市新高，見10.78元，收報10.74元，升6.34%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1050.05元，收報1049.8元，跌0.02%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見855.1元，收報855.1元，升0.08%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見102.8元，收報102.7元，跌0.05%；價值黃金－Ｒ（83147）創上市新高，見44.64元，收報44.62元，升0.68%；Ａ南方人民幣－Ｒ（83189）創上市新高，見162.3元，收報162.3元，升0.03%；巨星傳奇（6683）創上市新高，見9.64元，收報8.81元，跌7.26%；途虎養車（9690）創上市新高，見36.95元，收報36.2元，升2.84%；十月稻田（9676）創上市新高，見27.3元，收報27.1元，升3.83%；大豐港（8310）創52周高，見0.48元，收報0.42元，無升跌；聯想（0992）創52周高，見9.46元，收報9.44元，升3.17%；TAI PING CARPET（0146）創52周高，見0.87元，收報0.87元，升2.35%；泰昇集團（0687）創52周高，見0.38元，收報0.37元，升1.37%；雅天妮集團（0789）創52周高，見0.385元，收報0.37元，升19.35%；聯想集團（0992）創52周高，見9.46元，收報9.44元，升3.17%；中國集成控股（1027）創52周高，見1.03元，收報0.96元，升45.45%；安領國際（1410）創52周高，見0.95元，收報0.9元，升1.12%。

破頂指數成份股包括，聯想（0992）創52周高，見9.46元，收報9.44元，升3.17%。

破底股方面

20隻股份創上市新低，其中十隻包括，恒大物業（6666）低見0.4元，收報0.435元，跌1.14%；恒大（3333）低見0.182元，收報0.248元，升5.08%；禹洲（1628）低見0.135元，收報0.14元，升0.72%；中國汽車內飾（0048）低見0.1元，收報0.119元，升14.42%；恒基發展（0097）低見0.152元，收報0.152元，跌3.18%；天利控股集團（0117）低見0.255元，收報0.32元，無升跌；慕詩國際（0130）低見0.142元，收報0.148元，跌9.2%；ＧＢＡ集團（0261）低見0.111元，收報0.113元，跌6.61%；順泰控股（1335）低見0.065元，收報0.065元，跌13.33%；禹洲集團（1628）低見0.135元，收報0.14元，升0.72%。

30隻股份創52周低，其中十隻包括，依波路（1856）低見1.58元，收報1.59元，跌19.29%；信和置業（0083）低見7.87元，收報7.93元，跌1.61%；郵儲銀行（1658）低見3.49元，收報3.53元，跌7.11%；美麗華酒店（0071）低見9.8元，收報9.82元，升0.2%；朗廷－ＳＳ（1270）低見0.67元，收報0.67元，跌2.9%；福萊特玻璃（6865）低見12.98元，收報13.98元，跌0.71%；保利協鑫（3800）低見1.19元，收報1.24元，升0.81%；粵海置地（0124）低見0.6元，收報0.6元，跌1.64%；愛帝宮（0286）低見0.232元，收報0.244元，跌2.4%；莊士中國（0298）低見0.138元，收報0.138元，跌4.83%。

異動股

上升異動股，包括，中國集成控股（1027）創52周高，見1.03元，收報0.96元，升45.45%；紫荊國際金融（8340）收報0.153元，升30.77%；環聯連訊（1473）收報0.144元，升28.57%；健世科技－Ｂ（9877）收報20元，升26.58%；VICON HOLDINGS（3878）收報0.133元，升24.3%；常滿控股（8523）收報0.32元，升23.08%；中生北控生物科技（8247）收報0.85元，升21.43%；天臣控股（1201）收報0.1元，升20.48%；雅天妮集團（0789）創52周高，見0.385元，收報0.37元，升19.35%；冠軍科技集團（0092）收報0.105元，升19.32%；夢東方（0593）收報1.18元，升18%。

下跌異動股，包括，稀鎂科技（0601）收報0.112元，跌63.87%；興銘控股（8425）收報0.18元，跌21.05%；依波路（1856）見52周低1.58元，收報1.59元，跌19.29%；密迪斯肌（8307）收報0.16元，跌18.37%；西王置業（2088）收報0.057元，跌17.39%；龍皇集團（8493）收報0.093元，跌16.96%；中國新消費集團（8275）創上市新低，見0.15元，收報0.15元，跌16.67%；照現生態國際控股（8245）收報0.084元，跌16%；寶沙發展（1069）收報0.07元，跌15.66%；環球大通集團（8063）收報0.05元，跌15.25%。

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