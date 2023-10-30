董事會已通過派發第三次股息每股0.1元。匯控亦宣布擬再回購最多達30億元股份，料於短期內展開，並於2024年2⽉21⽇公布2023年全年業績前完成。此舉預計將對普通股權一級資本比率產⽣0.4個百分點影響。

按固定匯率基準計算，匯控第三季收入增加40%至162億元。當中非利息收益增長97%至69億元。增長原因是加息環境支持該行所有環球業務的淨利息收益增⻑，以及非利息收益增加。

淨利息收益率為1.7%，較2022年第三季上升19個基點，較2023年第二季則下跌2個基點，主要反映將存款轉向定期產品的客⼾增多，亞洲市場尤為顯著。

期內預期信貸損失及其他信貸減值準備為11億元，與2022年第三季相若。2023年第三季的提撥主要為第三級提撥，包括與中國內地商用物業⾏業有關的5億元。

匯控績前收報58.3元，升0.4%，半日成交5.98億元。

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