moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

匯控第三季多賺1.4倍遜預期 擬回購30億美元股份

匯控（0005）公布，截至今年9月底止第三季除稅前利潤增加1.4倍至77.14億元（美元，下同），但仍差過市場預期的81億元。列賬基準除稅後利潤增36億美元，達到63億美元。

董事會已通過派發第三次股息每股0.1元。匯控亦宣布擬再回購最多達30億元股份，料於短期內展開，並於2024年2⽉21⽇公布2023年全年業績前完成。此舉預計將對普通股權一級資本比率產⽣0.4個百分點影響。

按固定匯率基準計算，匯控第三季收入增加40%至162億元。當中非利息收益增長97%至69億元。增長原因是加息環境支持該行所有環球業務的淨利息收益增⻑，以及非利息收益增加。

淨利息收益率為1.7%，較2022年第三季上升19個基點，較2023年第二季則下跌2個基點，主要反映將存款轉向定期產品的客⼾增多，亞洲市場尤為顯著。

期內預期信貸損失及其他信貸減值準備為11億元，與2022年第三季相若。2023年第三季的提撥主要為第三級提撥，包括與中國內地商用物業⾏業有關的5億元。

匯控績前收報58.3元，升0.4%，半日成交5.98億元。

其他報道

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR升1點子 隔夜息升10點子

法官：恒大最後機會交出實際方案 債權人：希望恒大合作 恒大：需時調整

渣打旗下加密貨幣公司Zodia據報將在港推出服務

恒大在港清盤聆訊押後至12月4日 法官：這是最後一次 下次或發清盤令

惠譽：內地科企盈利能力將改善

印度富豪批年輕人生產力低 倡每周工作70小時報國

恒指低開173點 科指跌1%跌穿20天線 新奧跌8% 小鵬跌3%

港股ADR跌229點 夜期低水224點 匯控、比亞迪、中行、百威等業績

國藥：首3季多賺4%

中銀航空租賃：遭Air Europa起訴 索4425萬美元