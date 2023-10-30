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匯控第三季⼀級資本比率14.9% 今明兩年派息率為50%

匯控（0005）今日公布第三季業績，期內普通股權⼀級資本比率為14.9%，較2023年第二季上升0.2個百分點，主要由於資本⽣成和風險加權資產減少，但部分被2023年第二季宣布的應計股息和股份回購抵消。

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該行表示，擬將普通股權一級比率維持在14%至14.5%的中期目標範圍，並力求於長期降低此範圍。此外，2023及2024年派息率為50%，當中不包括重大須予注意項目。

匯控稱繼續致力於2023及2024年實現約15%的平均有形股本回報率目標，當中不包括重⼤收購及出售的影響，並維持預計2023年的淨利息收益達到350億美元以上，⽽⽤於生成交易及公允值收益的淨利息收益之列賬資⾦成本將超過70億美元。

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