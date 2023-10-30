在虛擬銀行的監管方面，調查顯示75%個人受訪者清楚知道虛擬銀行與傳統銀行一樣 是受到香港金融管理局監管的持牌銀行，而中小企對此的認知比例更高，有79%受訪 中小企表示知悉；而65%個人受訪者及62%受訪中小企了解虛擬銀行的存款同樣享有 最高存款保障額為港幣50萬元的保障，現時8家虛擬銀行均為香港存款保障計劃成員 銀行。

虛擬銀行公眾教育專責小組表示，虛擬銀行的認受性正逐步提高，不少大眾以及中小企均認為虛擬銀行的 創新服務，為他們帶來更多便利。專責小組認為，加強市民大眾對於虛擬銀行的認 知，將進一步推動更多個人和中小企使用虛擬銀行的優質服務。

為了解公眾對虛擬銀行的認知與印象，專責小組委託機構以網上問卷形式進行調查，發現大部分公眾及中小企對虛擬銀行持正面的觀感。一千位個人受訪者當中，超過七 成認為虛擬銀行是創新及便捷的，而受訪中小企對虛擬銀行的印象更佳，逾九成認為 其代表便捷、高效並擁有科技驅動的先進服務。

目前，虛擬銀行用戶使用一般銀行服務居多。63%個人受訪者使用最多的銀行服務為存款/儲蓄，其次為49%信用卡或扣帳卡服務，以及45%享用獎賞如現金回贈及禮品。中小企方面，38%使用最多的銀行服務為存款/儲蓄，其次為28%投資基金和28%轉帳。

提及對於虛擬銀行的印象，52%個人受訪者認為虛擬銀行需要較少文書處理、50%認為服務創新、48%認為收費較低。超過一半個人受訪者表示對虛擬銀行抱有好感或感興趣，認為其服務合適。

虛擬銀行的使用度正在逐步提高，45%個人受訪者已開設虛擬銀行戶口、30%個人受訪者亦預計未來3個月會開設戶口。存款利息高、開戶優惠多、便捷的使用界面皆為吸引個人受訪者開設虛擬銀行戶口的主要原因。

至於企業方面，受訪的200家中小企當中，超過九成表示虛擬銀行簡單易用、日常操作快捷高效，並認為虛擬銀行服務有助增加商業營運效率。不少中小企已經開始於日常業務中使用虛擬銀行服務，高達76%受訪中小企表示已擁有虛擬銀行戶口，而79% 則擁有傳統銀行戶口，反映中小企即使已有傳統銀行帳戶，亦願意在虛擬銀行開設新 戶口，其中，中小企較看重服務效率與便捷程度、品牌與口碑，亦會留意存款利息息 率。

銀行公會虛擬銀行公眾教育專責小組發言人指，調查結果顯示，經過近4年時間，公眾對虛擬銀行有更正確和深入的理解，明白到虛擬銀行無論在監管、存款保障等方面與傳統銀行無異。在此基礎上，虛擬銀行以金融科技為客戶提供便捷體驗，例如 24/7 全天候提供銀行服務、縮短開戶及貸款審批時間等。

該會樂見公眾和企業對虛 擬銀行整體印象進一步提升，專責小組期望透過更多推廣活動，令公眾更了解虛擬銀行的特點，相信隨著公眾對虛擬銀行加深認識，虛擬銀行將更為普及，並進一步推動本港金融科技發展。

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