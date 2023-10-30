政府數據顯示，2023年上半年餐廳收入達到2019年同期水平的91%。香港各區的用餐消費份額分布很大程度上已經恢復正常， 惟油尖旺區和東區的用餐消費份額相比4年前稍微下降。

除了混合工作模式衍生上述轉變，報告指出，遠程辦公也可能對東區成為自2019年來全港經歷最高辦 公室空置率增長比率的地區造成一定影響。 隨著企業轉移到成本較低的地區，甚至遷往其他城市， 東區午膳需求日益減少。

從各區用餐的普遍受歡迎程度來看，報告顯示， 當大多數上班族重回辦公室工作後，中西區和灣仔區在2022年和 2023年的午市時段消費共佔香港整體的四分之一，分別佔20% 和5%。除了核心商業區之外，油尖旺區、東區和葵青區緊接其後， 分別佔13%、11%和9%。

與202 2年和2019年的平均值比較，可以發現2023年上半年期間， 大埔區和深水埗區等住宅區的午市時段消費份額增加，而中西區、 灣仔區、 東區和油尖旺區等主要商業區以及熱門餐飲區的相關份額則有所下降 。

晚市方面，在2023年上半年，沙田區錄得晚市時段消費份額相對最大， 增幅達1.4%，其次為上升1.1%的葵青區，以及各增長0.8%的西 貢區、大埔區和元朗區。相反，份額降幅最大的是東區、 油尖旺區和荃灣區，分別下跌了1.7%、1.2%和1.1%。

此外， 遊客數量下跌是導致油尖旺區餐飲消費下降的其中一個關鍵原因。西貢區在2022年和2023年相對2019年 更受食客青睞，尤其因為2022年第一季防疫政策收緊，導致城市夜生活匱乏， 香港人變得更熱衷大自然活動。

至於周末用餐消費，2019年、2022年和2023年的餐飲熱點大致相同，其中包括西貢區、大埔區、元朗區、 屯門區和沙田區。

與此同時，以周末計，某些地區的用餐受歡迎程度於今年及2022年較2019年相對下降。這些地區包括九龍城區、黃大仙區、荃灣區和深水埗區。

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