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匯控祈耀年：內地商業房地產行業已見底 但未來12個月難有大逆轉

匯控（0005）行本季為內地商用房地產再作5.03億美元信貸減值撥備，艾橋智指目前市場情况，特別是今年夏季發生的事件，較今年初疫後復蘇的預期情况為差，全年需為內房撥備10億美元的下行情景目前較符合現實，截至第三季匯控已作出8億美元的撥備。艾橋智預期，記賬在本港離岸內房貸款將進一步撥備，不過對匯控仍維持年初集團撥備指引，全年撥備為平均總貸款額0.4%。

此外，匯控指今年首三季錄得24億美元的預期信貸損失提撥為24億美元，其中20億元的第三級提撥較多與中國內地商⽤物業⾏業有關，艾橋智指第三級提撥反映相關撥備未來不太機會可以回撥。

匯控行政總裁祈耀年（Noel Quinn）接受《彭博電視》訪問時表示，中國商業房地產行業已觸底，但投資者不應指望近期市況會迅速逆轉。

祈耀年表示，中國的商業房地產市場經歷了巨大的政策調整，預計現時正處於市場底部，並需要一段時間才能恢復動力。他預計，該行業在未來12個月不會出現大規模逆轉，但相信情況會逐步改善。

祈耀年又指，近期內地宣布的一些政策措施令其感到鼓舞，但需要時間才能生效，市場會緩慢復蘇。

近期多名著名投資者預期，美國經濟成功軟着陸機會不大，不過艾橋智指他們不認為美國將出現衰退，而英國經濟也較預期強韌，將繼續留意失業率和通脹情况但仍感到不錯。內地經濟短期仍面臨內房放緩的相關挑戰，或需數個季度解決，不過他預期今年內地經濟今年有5%增長，明年增長4.5%，中長期增長仍然非常強勁，增長來源相當多元化。

匯控上調本季上調營業支出指引再增加約1%，原因是科技和營業⽀出上升，且預計不會再降低，艾橋智指成本增加除了來自數碼化成本因通脹上升，另外也因為表現掛鈎薪酬開支增加。另外，收購英國矽谷銀行後，該行加強其國際業務的投資，祈耀年補充收購英國矽谷銀行同時也為他們帶來額外的收入。

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