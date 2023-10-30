金管局目前尚未就會否及何時正式推出「數碼港元」作出決定。金管局會從先導計劃第一階段的結果汲取實際經驗，完善可能落實「數碼港元」的方式。先導計劃下一階段將探索「數碼港元」的新用例，並更深入研究第一階段的部分試驗結果。

金管局總裁余偉文表示，「『數碼港元』先導計劃第一階段測試了多個『數碼港元』的創新用例，並為金管局就『數碼港元』如何能為企業和消費者帶來潛在的切實效益提供了寶貴意見。這些試驗也帶出了一些值得進一步研究的領域。我們感謝所有積極參與第一階段試驗的機構，並期待繼續與業界緊密合作，共同探索央行數碼貨幣的發展」。

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