中集安瑞科（3899）公布，獲得荷蘭銀行ING的1.7億歐元（相當約港幣14.04億元）可持續發展掛鈎銀行授信額度，貸款利率及保函費率與公司所獲之國際權威ESG評分掛鈎，且隨相關ESG評分調整達到一定水平而調整。
中集安瑞科執行董事兼總裁楊曉虎表示，是次與ING簽署的可持續發展掛鈎授信額度協議，是公司於可持續發展承諾的重要里程碑，同時證明金融市場對公司於可持續發展方面所作出的努力的充分認可。公司將通過綠色金融支持公司未來的業務發展，進一步加強公司在可再生能源、清潔技術和環境友好型項目等領域的投資和發展。
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