艾橋智表示，他們不再預期央行繼續加息，特別是美元利率，但利率會在高位維持更長的時間，相信淨息差在未來數季將會大致平穩，雖然隨着加拿大業務和法國零售業務完成出售，將有15億美元淨利息收入不再入賬，不過預期明年香港和英國貸款額將再次增長，中長期有中單位數增長，支持淨利息收入增長。

匯控表示出售加拿大業務將於明年首季完成，較去年公布交易時預測的今年底為遲。近日加拿大反對黨反對有關收購，艾橋智表示現階段出售正按計劃進行，已得到競爭監管部門准許，正等待政府最終批准，他們仍預期出售加拿大業務後，資金首要用作派發0.21美元的特別股息。

匯控今季回購30億美元，較首兩季各20億美元加碼，艾橋智指是因為將進行4個月至明年2月公布全年業績，執行時間較上兩季為長，因此是特別情况並非特意改變金額。對於下季和明年回購，他指相信未來數季他們仍有能力產生資本以作回購。

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