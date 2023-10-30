匯控（0005）第三季淨息差為1.7厘，高過市場預期的1.68厘，但較第二季跌0.02厘，為繼今年首季後，2022年首季以來第二次收窄。集團財務總監艾橋智表示，數字反映整體利息敏感度的銀行淨利息收入（banking NII），香港按季實際上升10%，在會計制度下未有完全反映利好。英國淨息差按季下跌0.08厘，不過首季已上升了16點子，本季息差實際是穩定，艾橋智又指，因為第二季銀行淨利息收入有一次性調整，第三季實際按季上升1億美元。
艾橋智表示，他們不再預期央行繼續加息，特別是美元利率，但利率會在高位維持更長的時間，相信淨息差在未來數季將會大致平穩，雖然隨着加拿大業務和法國零售業務完成出售，將有15億美元淨利息收入不再入賬，不過預期明年香港和英國貸款額將再次增長，中長期有中單位數增長，支持淨利息收入增長。
匯控表示出售加拿大業務將於明年首季完成，較去年公布交易時預測的今年底為遲。近日加拿大反對黨反對有關收購，艾橋智表示現階段出售正按計劃進行，已得到競爭監管部門准許，正等待政府最終批准，他們仍預期出售加拿大業務後，資金首要用作派發0.21美元的特別股息。
匯控今季回購30億美元，較首兩季各20億美元加碼，艾橋智指是因為將進行4個月至明年2月公布全年業績，執行時間較上兩季為長，因此是特別情况並非特意改變金額。對於下季和明年回購，他指相信未來數季他們仍有能力產生資本以作回購。
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