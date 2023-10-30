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恒指科指全日高位收 恒指倒升7點 成交924億 A股成交破萬億 南水轉流出

內地公募基金易方達、招商基金宣布將於近日運用固有資金投資旗下產品，刺激內地股市向上，兩市成交重回萬億元水平，是8月底以來首次，不過，南水終止連續2日流入，轉流出23億。美期上升，亞股個別發展，港股反覆，匯控（0005）績後倒跌，不過恒指、科指最終仍能倒升並以全日高位收市，三大指數僅國指向下。

恒指今早低開173點，高位升7點，低位跌173點，高低波幅181點。通訊服務、信息技術、衛生保健股推動大市。上升股份比例為29.26%，下跌為27.32%，無升跌為43.41%。

恒指收市升7點或0.04%，報17406點，大市成交金額924億元，較上日增加1.09%，是10月25日954.72億元成交後最多。國指跌18點或0.31%，報5960點。恒生科技指數收報3854點，升1.27%。

藍籌股成交金額438.81億元，佔大市成交47.49%；科指成份股成交金額240.98億元，佔大市成交26.08%；國指成份股成交金額392.26億元，佔大市成交42.45%。

24隻雙櫃台股，總成交0.88億元人民幣，相當於約0.94億港元，佔大市成交的0.1%。

窩輪及牛熊證成交金額增加2.69%，至89.18億元，佔大市成交9.64%。牛熊證成交金額36.18億元，減少4.79%；窩輪成交金額53億元，增加8.52%。

騰訊（0700）、美團（3690）、小米（1810）貢獻恒指較多。匯控（0005）、建行（0939）、阿里巴巴（9988）拖累大市。

藍籌51隻升，24隻下跌，5隻無升跌。舜宇（2382）升6.45%，收報69.3元，是升幅最大的藍籌，新奧（2688）跌5.19%，收報58.5元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股23隻升，7隻下跌。升幅最大的是舜宇（2382）收報69.3元，升6.45%；跌幅最大的是快手（1024）收報50元，跌3.75%。

恒指10天線(17354.08點)失而復得。科指曾下試10天線(3747.87點)，20天線(3804.74點)失而復得。

北水南下合計淨流入22.47億元，較上日減少6.82%，連續第3日流入，累計流入68.86億元，對上一次連續3日淨流入是10月24日。南水北上合計淨流出23.98億元人民幣，終止連續2日流入。

午後消息股表現

匯控（0005）第三季多賺1.4倍遜預期 擬回購30億美元股份。匯控第三季⼀級資本比率14.9% 今明兩年派息率為50%。匯控祈耀年：內地商業房地產行業已見底 但未來12個月難有大逆轉。匯控曾跌最多2.15%，高位曾升最多1.21%。收報57.2元，跌1.46%。

今早及隔晚消息股表現

恒大（3333）在港清盤聆訊押後至12月4日 法官：這是最後一次 下次或發清盤令。法官：恒大最後機會交出實際方案 債權人：希望恒大合作 恒大：需時調整。創上市新低，見0.182元，收報0.213元，跌9.75%。恒大曾跌最多22.88%，是9月25日後最大跌幅，當日跌幅為25.45%。低見0.182元，創上市及收市價計新低。

渣打（2888）旗下加密貨幣公司Zodia據報將在港推出服務。收報58.2元，跌1.85%。

國藥（1099）：首3季多賺4%。收報19.26元，跌3.12%。

中銀航空租賃（2588）：遭Air，Europa起訴，索4425萬美元。收報49.7元，跌1.78%。

康龍化成（3759）第三季按年少賺6%。收報19.34元，升11.15%。

藥明（2269）分拆藥明合聯通過上市聆訊。收報50.5元，升5.76%。

南海控股（0680）暫避免取消上市地位。停牌。

中國中車（1766）大股東擬未來半年斥資最多3億人幣增持A股。收報3.31元，跌3.78%。

馬鋼（0323）上季扭虧，賺6.37億人幣。收報1.33元，升9.02%。

紫金礦業（2899）第三季純利59億人幣，按年升逾四成。收報12.26元，升3.72%。

中國通號（3969）第三季純利增11%，首三季跌1.4%。收報2.45元，無升跌。

中國神華（1088）第三季純利跌23%，首三季純利跌16%。收報24.05元，跌1.43%。

兗礦能源（1171）第三季純利跌52%，受累煤炭價格下跌。收報13.84元，跌1.84%。

南方航空（1055）第三季轉虧為賺42億人幣。收報3.68元，升3.08%。

上藥（2607）第三季賺11.86億人幣，增長逾6%。收報11.62元，升1.22%。

招商銀行（3968）第三季純利升1.7%，首三季多賺6.5%。收報30.3元，跌3.81%。

李寧（2331）今回購831萬股，涉資2.05億。收報24.5元，跌1.61%。

平保（2318）第三季新業務價值升79%，營運利潤跌21%。收報40.4元，跌0.49%。

農業銀行（1288）第三季純利升8%，首三季純利升5%。收報2.87元，跌1.71%。

長城汽車（2333）第三季純利彈42%，首三季純利跌39%。收報11.58元，升7.02%。

郵儲行（1658）第三季賺261億元人幣， 倒退2.4%。見52周低3.49元，收報3.55元，跌6.58%。

萬科（2202）第三季少賺22.5%至37.5億人幣。收報7.59元，升0.8%。

交行（3328）第三季淨利潤跌2.98%。收報4.65元，跌3.53%。

工商銀行（1398）第三季多賺0.03%，首三季純利升0.8%。收報3.74元，跌2.86%。

破頂股表現

破頂股包括，海信家電（0921）創上市新高，見22.8元，收報22元，跌0.68%；昊天國際建投（1341）創上市新高，見1.2元，收報1.06元，升7.07%；耀高控股（1796）創上市新高，見3.61元，收報3.45元，升15%；力盟科技（2405）創上市新高，見6.79元，收報6.77元，升7.29%；聯想集團（80992）創上市新高，見9.03元，收報9.02元，升5.37%；小米集團-W（81810）創上市新高，見13.4元，收報13.4元，升5.85%；長城汽車（82333）創上市新高，見10.82元，收報10.82元，升7.13%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8556.8元，收報8556.8元，升0.04%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1050.05元，收報1049.8元，跌0.02%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見855.1元，收報853.75元，跌0.08%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見102.8元，收報102.7元，跌0.05%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見538.1元，收報538.1元，升0.03%；Ａ南方美元－Ｕ（9096）創上市新高，見109.55元，收報109.55元，升0.23%；Ａ南方港元－Ｒ（83125）創上市新高，見1017.05元，收報1017.05元，升0.08%；價值黃金－Ｒ（83147）創上市新高，見44.64元，收報44.52元，升0.45%；Ａ南方人民幣－Ｒ（83189）創上市新高，見162.3元，收報162.3元，升0.03%；巨星傳奇（6683）創上市新高，見9.71元，收報9.71元，升2.21%；途虎養車（9690）創上市新高，見36.95元，收報36.3元，升3.13%；十月稻田（9676）創上市新高，見27.5元，收報27.5元，升5.36%；首創鉅大（1329）創52周高，見0.82元，收報0.82元，升6.49%；小米（1810）創52周高，見14.36元，收報14.32元，升5.92%；大豐港（8310）創52周高，見0.48元，收報0.4元，跌4.76%；聯想（0992）創52周高，見9.65元，收報9.61元，升5.03%；TAI PING CARPET（0146）創52周高，見0.87元，收報0.87元，升2.35%。

破頂指數成份股包括，小米（1810）創52周高，見14.36元，收報14.32元，升5.92%；聯想（0992）創52周高，見9.65元，收報9.61元，升5.03%。

破底股方面

34隻股份創上市新低，其中十隻包括，彩生活（1778）低見0.325元，收報0.355元，跌2.74%；恒大物業（6666）低見0.4元，收報0.42元，跌4.55%；恒大（3333）低見0.182元，收報0.213元，跌9.75%；禹洲（1628）低見0.135元，收報0.138元，跌0.72%；中國汽車內飾（0048）低見0.1元，收報0.119元，升14.42%；恒基發展（0097）低見0.152元，收報0.154元，跌1.91%；天利控股集團（0117）低見0.255元，收報0.295元，跌7.81%；慕詩國際（0130）低見0.142元，收報0.142元，跌12.88%；ＧＢＡ集團（0261）低見0.111元，收報0.12元，跌0.83%；裕承科金（0279）低見0.027元，收報0.029元，無升跌。

64隻股份創52周低，其中十隻包括，依波路（1856）低見1.58元，收報1.78元，跌9.64%；經濟日報（0423）低見0.99元，收報1元，跌0.99%；信和置業（0083）低見7.6元，收報7.81元，跌3.1%；1957 & Co.（8495）低見0.224元，收報0.224元，跌9.31%；郵儲銀行（1658）低見3.49元，收報3.55元，跌6.58%；美麗華酒店（0071）低見9.8元，收報9.83元，升0.31%；朗廷－ＳＳ（1270）低見0.66元，收報0.68元，跌1.45%；東瀛遊（6882）低見0.5元，收報0.5元，跌3.85%；歐化（1711）低見0.125元，收報0.125元，無升跌；福萊特玻璃（6865）低見12.98元，收報14.28元，升1.42%。

異動股

上升異動股，包括，夢東方（0593）收報1.38元，升38%；健世科技－Ｂ（9877）收報21.75元，升37.66%；常滿控股（8523）收報0.35元，升34.62%；中國集成控股（1027）創52周高，見1.03元，收報0.88元，升33.33%；3D MEDICINES（1244）收報10.58元，升32.58%；紫荊國際金融（8340）收報0.153元，升30.77%；雅天妮集團（0789）創52周高，見0.415元，收報0.405元，升30.65%；冠軍科技集團（0092）收報0.114元，升29.55%；浩柏國際（8431）收報0.184元，升25.17%；時時服務（8181）收報0.084元，升23.53%；匯聚科技（1729）收報1.28元，升21.9%。

下跌異動股，包括，稀鎂科技（0601）收報0.115元，跌62.9%；新百利融資（8439）收報0.66元，跌22.35%；順泰控股（1335）創上市新低，見0.059元，收報0.059元，跌21.33%；朝威控股（8059）收報0.015元，跌21.05%；WAC HOLDINGS（8619）收報0.042元，跌20.75%；核心經濟投資（0339）收報0.325元，跌20.73%；京基智慧文化（0550）收報0.5元，跌20.63%；盛諾集團（1418）收報0.069元，跌18.82%；維亮控股（8612）收報0.028元，跌17.65%；立高控股（8472）創上市新低，見0.71元，收報0.75元，跌16.67%；嘉鼎國際集團（8153）創上市新低，見0.062元，收報0.062元，跌16.22%。

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