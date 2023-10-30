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恒生：將繼續支持「數碼港元」第二階段計劃

金管局發布《「數碼港元」先導計劃第一階段報告》，恒生（0011）回應指，一直積極支持及參與探索數碼港元的發展，將繼續支持金管局的第二階段計劃，與各界共同推動數碼港元發展。

恒生銀行策略及企業發展總監兼行政總裁辦公室主任李文龍表示，「恒生銀行一直積極支持及參與探索數碼港元的發展。恒生在金管局數碼港元先導計劃的實景模擬測試中，成功推出了模擬數碼港元錢包和可編程代幣。早前，政府機構、中小企及個人使用者已成功測試，以智能合約方式利用模擬數碼港元發放指定用途的資助或獎賞。恒生將會整合從合作夥伴，包括香港數碼港、香港中文大學、七間參與商戶以及逾百位個人參加者所得的意見，以繼續探索模擬數碼港元之應用。恒生將繼續支持金管局的第二階段計劃，與各界共同推動數碼港元發展」。

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