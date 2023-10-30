恒生銀行策略及企業發展總監兼行政總裁辦公室主任李文龍表示，「恒生銀行一直積極支持及參與探索數碼港元的發展。恒生在金管局數碼港元先導計劃的實景模擬測試中，成功推出了模擬數碼港元錢包和可編程代幣。早前，政府機構、中小企及個人使用者已成功測試，以智能合約方式利用模擬數碼港元發放指定用途的資助或獎賞。恒生將會整合從合作夥伴，包括香港數碼港、香港中文大學、七間參與商戶以及逾百位個人參加者所得的意見，以繼續探索模擬數碼港元之應用。恒生將繼續支持金管局的第二階段計劃，與各界共同推動數碼港元發展」。

其他報道

恒指科指全日高位收 恒指倒升7點 成交924億 A股成交破萬億 南水轉流出

匯控艾橋智料未來數季淨利息收入仍然平穩

原名「肥西老母雞」︱傳內地中式快餐店「老鄉雞」來港上市 官方回應：假消息

金管局：尚未就會否及何時正式推出「數碼港元」作出決定

中集安瑞科獲ING 14億可持續發展掛鈎授信額度

匯控祈耀年：內地商業房地產行業已見底 但未來12個月難有大逆轉

滬指連漲5個交易日 兩市成交額兩個月來再破萬億人幣

麻六記據報最快明年在港IPO 汪小菲與其母張蘭創立

內地中式快餐店「老鄉雞」據報下月來港上市 原名「肥西老母雞」

匯控祈耀年：內地商業房地產行業已見底 但未來12個月難有大逆轉

麻六記據報最快明年在港IPO

扣減獎金？TikTok據報要求各地管理層給予更多員工較低績效評級

調查：混合工作模式及遊客未重返夾擊 油尖旺及東區餐飲業最傷

手回科技據報最快明年在港IPO 集資最多3億美元

銀公調查：九成中小企認為虛銀高效 76%擁戶口

花旗據報為WeLab提供20億元資產支持融資

匯控第三季⼀級資本比率14.9% 今明兩年派息率為50%

恒大：清盤聆訊進一步延至12月4日