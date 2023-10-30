中行（3988）公布，第三季多賺3.3%，至547.63億元人民幣(下同)，收入升3.44%至1512.25億元。首三季多賺1.56%至1748.58億元，收入升7.1%至4709.32億元。
核心一級資本充足率為11.41%，一級資本充足率為13.64%，資本充足率為17.30%。
首三季淨利息收入3529.72億元，按年增加109.91億元，增長3.21%。淨息差1.64%。
首三季非利息收入1,179.60億元，按年增加202.23億元，增長20.69%。非利息收入在營業收入中佔比為25.05%。其中，手續費及佣金收支淨額631.73億元，按年增加22.50億元，增長3.69%；其他非利息收入547.87億元，按年增加179.73億元，增長48.82%。
資產減值損失2911.03億元，按年增加83.79億元，增長10.13%。集團不良貸款總額2,501.88億元，不良貸款率1.27%，比上年末下降0.05個百分點，不良貸款撥備覆蓋率195.18%，比上年末上升6.45個百分點。
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