期內淨息差為1.72%，按季擴闊10個基點，帶動淨利息收入按季上升10.5%至港幣144.95億元。

期內淨服務費及佣金收入按季下跌4.3%，主要由於市場信貸需求進一步減弱令貸款佣金收入下降，保險和基金分銷的佣金收入亦減少，證券經紀、買賣貨幣、信託及託管服務、繳款服務和匯票的佣金收入則有所增加。經營支出則按季上升6.2%。

第三季減值準備淨撥備為15.11億元，按季增6.35億元，主要由於期內有個別公司客戶貸款評級下降，引致撥備增加。

2023年首九個月，中銀香港提取減值準備前的淨經營收入按年增長20.8%，淨利息收入按年上升35%；提取減值準備前的經營溢利錄365.45億元，升26.3%。

第一至三季淨息差按年擴闊36個基點至1.62%。投資市場氣氛淡靜，貿易及信貸需求疲弱，淨服務費及佣金收入按年下跌 7.4%；客戶存、貸款較2022年底分別增長5.9%及3.0%。

今年首9個月，該行特定分類或減值貸款比率為0.89%，持續好過市場平均水平。

中銀香港今日收報20.6元，跌1.4%。

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