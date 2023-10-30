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中石油第三季多賺21%

中石油（0857）公布，截至今年9月底止3個月，按國際會計準則計，股東應佔利潤463.79億元人民幣(下同)，按年增加21.1%，基本每股收益0.25元。營業收入8022.64億元，按年跌4.6%。

按國際會計準則計，今年首三季，股東應佔利潤錄1316.51億元，按年增加9.8%；基本每股收益0.72元，營業收入22,821.35億元，按年下跌7.1%。

首三季，集團原油平均實現價格為75.28美元/桶，按年下跌20.9%；國內天然氣平均銷售價格為8.81美元/千立方英尺，按年下跌4.8%。原油產量5.838億桶，按年1.2%；可銷售天然氣產量3,513.7十億立方英尺，增長 6.6%；油氣當量產量增長3.8%至11.69億桶。

 

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