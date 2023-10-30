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中銀香港擬將模擬數碼港元試點擴至個人客戶

中銀香港（2388）於9月初啟動模擬數碼港元預繳式服務的試驗，取得階段性成果，相關驗證結果已提交金管局，首階段試驗邀請了內部員工購買預繳式服務，並將參加者的預繳資金轉換為模擬數碼港元，由智能合約運作管理。中銀表示，將在完善優化客戶體驗後，進一步擴大模擬數碼港元預繳服務的試點商戶覆蓋範圍，涵蓋超過50項預繳服務產品，並首次引入外部個人客戶參與驗證。

中銀香港副總裁邢桂偉表示，該行歡迎金管局公布《『數碼港元』先導計劃第一階段報告》，他引述中銀調查研究結果指，約85%受訪商戶認為模擬數碼港元試驗方案相比非現金獎勵計劃更能增強消費者忠誠度，該方案能降低商戶開展預繳消費時的技術門檻和額外資源投入。此外，方案亦有效增加消費者對於預繳服務的信心，減低對資金安全性的顧慮。

中銀香港的模擬數碼港元預繳式服務試驗嵌入到現有BoC Pay流動支付應用程式和BoC Bill綜合收款服務，由試點商戶自行制定智能合約的執行條件，讓消費者選購商戶提供的預繳服務產品。在購買過程中，消費者的資金會轉換成模擬數碼港元，然後綁定到智能合約，按照合約條件自動執行定額或非定額支付。萬一商戶未能履行合約，餘下資金可退還給消費者，籍此解決預繳服務的痛點，以保障消費者。

 

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