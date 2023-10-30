科大商學院舉行金融科技教育活動 – 科大Fintechstic，以配合香港金融科技周，致力推動香港實現碳中和。逾250名的本地大學生參賽，網上問答比賽則吸引逾3,300名公眾人士參與。今年的活動亦設有網上研討會，由業界人士向專上學生及不同界別的參加者傳授心得。
參賽隊伍於研討會上認識應對綠色金融及數碼資產相關商業挑戰的方法。三名科大學生組成的隊伍勝出比賽，獲得12,000元現金獎以及由HKUST Impact Ventures Program提供的創業諮詢機會。該比賽亦是今年TADS 數碼資產大獎的學生組別，冠軍隊伍將與來自全球各地的業界得獎者一同出席即將舉行的TADS 數碼資產大獎頒獎典禮，該獎項旨在表揚在代幣化資產及數碼證券領域的貢獻及成就。
科大商學院院長譚嘉因教授表示，金融科技領域發展迅速，科大Fintechstic加深了專上學生及公眾對這新興領域的認識及興趣，並推廣相關技能。綠色金融及數碼資產是香港金融業最熱門議題，今年的主題引領參加者探索兩者協同互補的關係。科大商學院感謝業界夥伴對活動的支持。
支持科大Fintechstic活動的機構及團體包括亞洲家族辦公室協會、C資本、中國銀河國際控股有限公司、高爾街控股有限公司(Coinstreet)、HashKey Tokenisation、香港金融科技協會、投資推廣署、Moon Lab及MSCI。
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