此外，該集團加大投入研發，首三季投入研發開支共42.91億元，按年增長13.67%。在醫藥領域之外，旗下機械人首台國產達芬奇Xi系統（即胸腹腔內窺鏡手術控制系統）在10月正式下線，該系統屬於第四代達芬奇手術系統，可應用于泌尿外科、普通外科、婦產科、胸外科等腔鏡手術。

其又表示，自9月13日起計12個月內，控股股東復星高科技擬累計增持折合不低於1億元的股份或相當於2%股權，截至今次公布，復星高科技已累計增持72萬股A股，約佔0.03%股權，涉資約2008.22萬元。

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