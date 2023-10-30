復星醫藥（2196）公布截至9月底止第三季度業績，受到新冠疫情相關產品的需求大減，加上對存在減值跡象的新冠相關產品及資產進行處置，並對相應的存貨、應收款項以及長期資產等計提資產減值準備，涉及影響約5.1億元，同時加上管理費用及財務費用同比增加，因此季內的股東應佔溢利按年大減43.85%至近5.06億元（人民幣、下同）；首三季的股東應佔溢利則按年下跌6.29%，約為22.83億元。
此外，該集團加大投入研發，首三季投入研發開支共42.91億元，按年增長13.67%。在醫藥領域之外，旗下機械人首台國產達芬奇Xi系統（即胸腹腔內窺鏡手術控制系統）在10月正式下線，該系統屬於第四代達芬奇手術系統，可應用于泌尿外科、普通外科、婦產科、胸外科等腔鏡手術。
其又表示，自9月13日起計12個月內，控股股東復星高科技擬累計增持折合不低於1億元的股份或相當於2%股權，截至今次公布，復星高科技已累計增持72萬股A股，約佔0.03%股權，涉資約2008.22萬元。
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