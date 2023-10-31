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美股見逾三周最大升幅 道指升511點 債息倒掛收窄

美債息上升，債息倒掛收窄，美股向上，見逾三周最大升幅。隨著地緣政治擔憂減退，標普500指數創8月來最大漲幅，投資者開始將目光移向聯儲局周三的利率決策。美國財政部下調季度借款規模預估。美國三大汽車巨頭與UAW達成協議，大罷工宣告結束。蘋果發布配備M3 PRO和M3 MAX晶片的MACBOOK PRO。亞馬遜領漲備受打擊的大型股板塊，而Tesla逆勢下跌約5%。

道瓊斯工業平均指數收漲511點，升幅1.58%，報32928點。標普500指數收漲49點，升幅1.21%，報4166點。納斯達克綜合指數收漲146點，或1.16%，報12789點。

高盛升3.77%，報300.83美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻71點，而默沙東跌0.14%，報102.68元，拖累道指0.9點。

科技股方面，蘋果收市報170.29元，升1.23%，谷歌母公司Alphabet收市報124.46元，升1.87%，亞馬遜收市報132.71元，升3.89%，Facebook收市報302.66元，升1.99%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.36%，報431點。德國DAX指數收漲0.2%，報14716點；法國CAC 40指數漲0.44%，報6825點；英國富時100指數收漲0.5%，報7327點。

納斯達克中國金龍指數收漲0.84%，報6338點。

美國2年期債息曾升最多1.33%，是10月24日後最大升幅，當日升幅為1.66%。高見5.0686厘，是10月26日5.1435厘後最高。收市報5.054厘，是10月25日後收市新高，當日報5.1206厘。

美國10年期債息曾升最多1.76%，是10月25日後最大升幅，當日升幅為2.92%。高見4.9198厘，是10月26日4.9873厘後最高。收市報4.8942厘，是10月25日後收市新高，當日報4.9549厘。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至13.84基點，是10月26日13.769基點後最窄。收市報16.189基點，是2022年7月12日後收市最窄，當日報8.248基點。連續兩日收窄，累計3.515基點，對上一次連升2日是10月17日。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至54.873基點，是10月26日49.233基點後最窄。收市報56.91基點，是10月25日後收市最窄，當日報52.553基點。

道指曾升最多1.81%，是6月2日後最大升幅，當日升幅為2.25%。高見33002.97點，是10月26日33105.03點後最高。收市報32928.96點，是10月25日後收市新高，當日報33035.93點。

標指曾升最多1.46%，是10月6日後最大升幅，當日升幅為1.55%。高見4177.47點，是10月26日4183.6點後最高。收市報4166.82點，是10月25日後收市新高，當日報4186.77點。

納指曾升最多1.58%，是10月6日後最大升幅，當日升幅為1.91%。高見12842.96點，是10月25日13042.52點後最高。收市報12789.48點，是10月25日後收市新高，當日報12821.22點。連升2日，累計升193.87點，對上一次連升2日是10月24日。

 

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