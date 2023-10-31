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港股ADR跌101點 夜期低水13點 普拉達等業績

美股向上，港股ADR跌101點或0.59%，報17304點，即月恒指夜期跌86點，報17393點，夜期低水13點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.59%，折合報293.65元；阿里巴巴（9988）跌0.71%，折合報81.27元；美團（3690）跌0.02%，折合報113.98元；匯控（0005）跌1.51%，折合報56.34元；建行（0939）跌0.24%，折合報4.47元。

道期現跌0.06%；標期現跌0.17%；納期現跌0.27%。日本東證指數現升0.24%；韓國KOSPI指數現跌0.39%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.33%。

VIX指數隔晚跌7.14%或1.52點，報19.75點。

紐油現升0.58%或0.48美元，報82.79美元；布油現升0.59%或0.51美元，報87.97美元；金價現跌0.02%或0.53美元，報1995.57美元；LME 銅期貨隔晚升0.51%或41.5美元，報8140.5美元。美國10年期債息現無變動，報4.8942厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，普拉達（1913）、三一國際（0631）、浙江滬杭甬（0576）、廣南集團（1203）等。

百威亞太（1876）首三季少賺5.4%，第三季按年不變。

中國中鐵（0390）第三季盈利近78億人幣，按年倒退1.5%。

裕承科金（0279）研發出數碼港元即時結算交易方案。

復星醫藥（2196）受新冠產品需求大減影響，第三季少賺逾四成。

民生銀行（1988）首三季盈利微跌0.6%，核心一級資本充足率9.05%。

財險（2328）首三季賺194億人幣，倒退26%。

中國人保（1339）第三季盈利跌九成。

比亞迪（1211）第三季純利按年升逾八成至104億元人幣。

康希諾（6185）第三季虧損顯著收窄至1.43億人幣。

中鐵建（1186）第三季純利按年升近一成。

渤海銀行（9668）首9個月淨利潤約50億人幣。

中聯重科（1157）第三季度淨利潤按年大增近八成至8.15億人幣。

經濟日報（0423）發盈警，料中期轉蝕2000萬元。

徽商銀行（3698）今年首9個月賺125億人幣，升7%。

GIC減持中國中免（1880）至5%以下。

中行（3988）第三季多賺3.3%，首三季多賺1.5%。

中石油（0857）第三季多賺21%。

中銀香港（2388）首三季多賺26%，淨息差按年擴36個基點。

比亞迪電子（0285）首三季多賺1.5倍。

 

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