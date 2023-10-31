恒指今早低開68點或0.4%，報17337點，大市成交金額16億元；國指今早低開20點或0.36%，報5939點。恒生科技指數開市報3829點，跌0.65%。
金融、非必需消費品、通訊服務、信息技術股推低大市。上升股份比例為5.76%，下跌為5.14%，無升跌為89.09%。
匯控（0005）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）拖累大市。中石油（0857）、中銀香港（2388）、蒙牛（2319）貢獻恒指較多。
藍籌13隻升，37隻下跌，30隻無升跌。中石油（0857）升1.36%，報5.23元，是升幅最大的藍籌，聯想（0992）跌4.06%，報9.22元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股6隻升，15隻下跌，9隻無升跌。升幅最大的是眾安在綫（6060）開市報21.45元，升0.7%；跌幅最大的是聯想（0992）開市報9.22元，跌4.06%。
恒指下試10天線(17323.81點)。科指續高於20天線(3800.17點)。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，普拉達（1913）開市報46.65元，升0.97%。三一國際（0631）開市報10.62元，升2.31%。浙江滬杭甬（0576）無成交，報5.86元。廣南集團（1203）無成交，報0.57元。
百威亞太（1876）首三季少賺5.4%，第三季按年不變。開市報15.48元，無升跌。
中國中鐵（0390）第三季盈利近78億人幣，按年倒退1.5%。開市報3.79元，升0.53%。
裕承科金（0279）研發出數碼港元即時結算交易方案。無成交，報0.029元。
復星醫藥（2196）受新冠產品需求大減影響，第三季少賺逾四成。開市報18.32元，跌1.61%。
民生銀行（1988）首三季盈利微跌0.6%，核心一級資本充足率9.05%。開市報2.53元，升1.2%。
財險（2328）首三季賺194億人幣，倒退26%。開市報8.8元，跌4.35%。
中國人保（1339）第三季盈利跌九成。開市報2.54元，跌2.68%。
比亞迪（1211）第三季純利按年升逾八成至104億元人幣。開市報246.2元，無升跌。
康希諾（6185）第三季虧損顯著收窄至1.43億人幣。開市報24.45元，跌2.4%。
中鐵建（1186）第三季純利按年升近一成。無成交，報4.59元。
渤海銀行（9668）首9個月淨利潤約50億人幣。開市報1.15元，跌0.86%。
中聯重科（1157）第三季度淨利潤按年大增近八成至8.15億人幣。開市報4.14元，無升跌。
經濟日報（0423）發盈警，料中期轉蝕2000萬元。見52周低0.99元，開市報0.99元，跌1%。
徽商銀行（3698）今年首9個月賺125億人幣，升7%。無成交，報2.37元。
GIC減持中國中免（1880）至5%以下。開市報89.6元，無升跌。
中行（3988）第三季多賺3.3%，首三季多賺1.5%。開市報2.72元，跌0.37%。
中石油（0857）第三季多賺21%。開市報5.23元，升1.36%。
中銀香港（2388）首三季多賺26%，淨息差按年擴36個基點。開市報20.75元，升0.73%。
比亞迪電子（0285）首三季多賺1.5倍。開市報36.3元，無升跌。
1隻股份創上市新低，包括植華集團（1842）低見0.105元，開市報0.105元，跌5.41%。
創52周低，其中包括，經濟日報（0423）低見0.99元，開市報0.99元，跌1%；經濟日報集團（0423）低見0.99元，開市報0.99元，跌1%。
異動股
上升異動股，包括，神通機器人教育（8206）開市報0.024元，升14.29%；中國新電信（8167）開市報0.029元，升11.54%；中國大冶有色金屬（0661）開市報0.068元，升9.68%；鼎豐集團汽車（6878）開市報0.06元，升9.09%；意馬國際（0585）開市報1.73元，升8.12%；富盈環球集團（1620）開市報0.088元，升7.32%；杉杉品牌（1749）開市報0.43元，升6.17%；海峽石油化工（0852）開市報0.104元，升5.05%；福萊特玻璃（6865）開市報14.94元，升4.62%；中國誠通發展集團（0217）開市報0.093元，升4.49%。
下跌異動股，包括，恩典生命科技（2112）開市報0.3元，跌13.04%；ISP GLOBAL（8487）開市報0.192元，跌8.57%；稀鎂科技（0601）開市報0.107元，跌6.96%；贛鋒鋰業（1772）開市報29.95元，跌6.26%；藥明康德（2359）開市報96.4元，跌5.68%；植華集團（1842）創上市新低，見0.105元，開市報0.105元，跌5.41%；中國財險（2328）開市報8.8元，跌4.35%；聯想（0992）開市報9.22元，跌4.06%。
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