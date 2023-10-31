10月份非製造業商務活動指數從上月的51.7下降至50.6，同樣差過預期的52，10月份數據為2022年12月後新低，當月報41.6。

10月份綜合產出指數從上月的52下降至50.7。

國家統計局服務業調查中心高級統計家趙慶河解讀指，經濟景氣回落，持續恢復基礎仍需進一步鞏固。受「十一」休假及節前部分需求提前釋放等因素影響，製造業PMI回落。新訂單指數為49.5%，較上月下降1.0個百分點。生產經營活動預期指數升至55.6%，連續四個月位於較高景氣區間。

報告全文：

2023年10月31日國家統計局服務業調查中心和中國物流與採購聯合會發布了中國採購經理指數。 對此，國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河進行了解讀。

10月份，製造業採購經理指數、非製造業商務活動指數及綜合PMI產出指數分別為49.5%、50.6%及50.7%，較上月下降0.7、1.1及1.3個百分點，我國經濟景氣水準有所 回落，持續恢復基礎仍需進一步鞏固。

一、製造業採購經理指數有所下降

10月份，受「十一」節慶休假及節前部分需求提前釋放等因素影響，製造業PMI景氣水準有所回落。

（一）生產指數維持擴張。 受9月較高基數及10月工作日減少等因素影響，本月生產指數為50.9%，較上月下降1.8個百分點，仍高於臨界點，製造業企業生產景氣水準維持擴張。 從業界來看，農副食品加工、汽車、鐵路船舶航太設備等產業生產指數均高於55.0%，相關產業生產持續維持較快成長；石油煤炭及其他燃料加工、化學纖維及橡膠塑膠製品、黑色 金屬冶煉及壓延加工等產業均低於臨界點，企業生產活動放緩。

（二）需求有所回落。 新訂單指數為49.5%，較上月下降1.0個百分點。 從重點產業來看，裝備製造業和消費品產業新訂單指數分別為52.2%和51.8%，持續維持在擴張區間，市場需求持續恢復；高耗能產業新訂單指數降至46.4%，比上月下降2.8 個百分點，同時調查結果顯示，紡織、化學原料及化學製品、黑色金屬冶煉及壓延加工等高耗能產業中反映市場需求不足的企業佔比均超過六成。

（三）市場預期穩定向好。 生產經營活動預期指數為55.6%，較上月上升0.1個百分點，連續四個月位於較高景氣區間，製造業企業對市場發展信心穩定。 從業界來看，農副食品加工、木材加工及家具、造紙印刷及文教體美娛用品、汽車、鐵路船舶航空航天設備等行業生產經營活動預期指數均位於60.0%以上高位景氣區間，企業對產業發展 前景較為樂觀。

（四）大型企業PMI繼續高於臨界點。 大型企業PMI為50.7%，持續位於擴張區間，特別是其生產指數及新訂單指數均高於臨界點，企業產需較為穩定；中、小型企業PMI分別為48.7%及47.9%，較上月下降 0.9和0.1個百分點，景氣水準有回落。

（五）價格指數下降。 受近期部分大宗商品價格下降及市場需求回落等因素影響，主要原物料購進物價指數及出廠物價指數分別為52.6%及47.7%，較上月下降6.8和5.8個百分點。 從業界來看，石油煤炭及其他燃料加工、化學原料及化學製品、化學纖維及橡膠塑膠製品、黑色金屬冶煉及壓延加工等產業主要原料購進價格指數及出廠價格指數下降幅度較大，相關產業原料 採購和產品銷售價格水準波動明顯。

二、非製造業商務活動指數維持擴張

10月份，非製造業商務活動指數為50.6%，仍維持在擴張區間。

（一）服務業商務活動指數高於臨界點。 服務業商務活動指數為50.1%，較上月下降0.8個百分點。 在「十一」節慶效應帶動下，與居民旅遊出行及消費相關的鐵路運輸、航空運輸、住宿、餐飲、生態保護及公共設施管理等行業商務活動指數均位於55.0%以上較高景氣區間，業務 總量較快成長；同時，資本市場服務、房地產等產業商務活動指數低位運作。 從市場預期來看，業務活動預期指數為57.5%，顯示多數服務業企業對近期產業發展保持樂觀。

（二）建築業商務活動指數持續位於擴張區間。 建築業商務活動指數為53.5%，繼續維持在擴張區間。 其中，土木工程建築業商務活動指數為57.2%，連續三個月位於57.0%以上較高運作水平，基礎建設工程維持較快施工進度。 從市場預期來看，業務活動預期指數為61.4%，今年以來始終位於高位景氣區間，建築業企業對近期市場發展信心穩定向好。

三、綜合PMI產出指數擴張放緩

10月份，綜合PMI產出指數為50.7%，較上月下降1.3個百分點，持續高於臨界點，顯示我國企業生產經營活動整體維持擴張。 構成綜合PMI產出指數的製造業生產指數及非製造業商務活動指數分別為50.9%及50.6%。

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