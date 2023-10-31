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UAW號召2028年發動新的大規模勞工運動

美國汽車工人聯合會(UAW)雖然與底特律三大汽車製造商達成初步協議，但該工會已計劃在合同到期日，即2028年4月30日，號召發動新的大規模有組織勞工運動。

UAW主席Shawn Fain表示，「我們邀請全國各地的工會把合同到期時間與我們保持一致，這樣大家可以開始展示集體的力量，如果我們要真正與億萬富翁階層抗衡、重建經濟秩序，讓它造福多數人而不是少數人，那麼重要的是我們不僅要罷工，而且要一起罷」。

UAW為期六周的罷工是其88年歷史上第一次對底特律三大汽車製造商同時罷工，而不是只針對一家，在和這家公司達成合同後讓另外兩家效仿。雖然工會和三大車企分別談判，但他們密切關注彼此的動向，UAW會利用每一個新報價來向資方施壓。

Fain表示「從這個歷史性的勝利中，我們的重點目標之一就是組織起我們以前從未組織過的行動」，「當我們在2028年重返談判桌時，將不僅僅是三巨頭，而是五巨頭或六巨頭」。

 

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