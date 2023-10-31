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夜繽紛︱調查：逾九成受訪食肆無延長營業時間 對夜經濟措施持觀望態度

戶戶送公佈今年第三季「餐廳信心指數」的調查結果，顯示業界對整體經營表現仍感到樂觀（5.4分），71%的受訪餐廳對第三季的整體經營表現表示滿意（5分或以上，滿分為10分）。然而，由於經濟復甦較預期相對緩慢，整體滿意度較第二季的 6.2分略有下降。

業界對於短期經濟的期望好壞參半。由於第三季65%受訪餐廳表示整體利潤下降（65%），大部分餐廳對第四季的前景持謹慎態度。不過，部分受訪餐廳仍然表示樂觀，甚至希望在第四季度擴展業務，例如開設新分店（26%）。

不少餐廳依靠外送平台來維持收入。半數受訪餐廳表示外送收入佔其總收入的10-30%，近20%的受訪餐廳甚至表示外送佔餐廳收入的三分之一以上。展望第四季，三分之二受訪餐廳認為外送業務將與堂食同樣重要，17%的餐廳更認為外送業務的重要性將在未來持續增長。

餐飲業人手力短缺問題已持續一段時間。雖然有八成餐廳表示在招聘員工方面面臨挑戰，但半數受訪餐廳則表示第三季並無出現人手短缺的情況，較第二季（37%）有所改善。招聘方面，政府提出「補充勞工優化計劃」的涵蓋範圍，鼓勵多個行業輸入勞工以解決人手短缺的問題，不過仍然有超過七成的餐廳表示將優先考慮本地招聘。另外，37%受訪餐廳表示不打算透過該計劃招聘，原因是已經具備足夠的人力，再次證明勞動力短缺問題有緩解迹象。

逾九成受訪食肆無延長營業時間

政府致力推動夜經濟，超過90%受訪食肆表示並無延長營業時間的計劃，並對這些措施的影響採取「觀望」態度。上個季度的調查顯示，有49%受訪餐廳對經濟環境持樂觀態度，51%更對餐飲業的前景有信心。相比之下，今季僅有四分之一(28%) 受訪餐廳對經濟和餐飲業前景感到樂觀。 

 

 

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