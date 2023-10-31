港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR由升轉跌，跌6.05點子至4.9047%，是10月19日後最低，當日報4.8653%。
港元現報7.8236元貶值30點子，曾貶值最多49點子，報7.8255元，亦曾升值最多6點子，報7.82元。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升13.44點子至4.52905%，是2023年10月24日後最高；1星期HIBOR跌7.71點子至4.66196%；2星期HIBOR跌9.08點子至4.72125%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌1.86點子至5.24262%；6個月期HIBOR跌0.29點子至5.31905%；12個月期HIBOR跌0.66點子至5.47345%。
美元指數現報106.317升值0.197點或0.19%。
按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.4386%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.4893%，連續2日收窄，利差是2023年10月24日後最窄，當日差距為-0.4742%。
對上一次連續2日收窄，是2023年10月23日，當日利差報-0.5312%。
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