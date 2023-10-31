日本央行提高利率控制計劃的靈活性，但沒有達到市場預期做出更大幅度調整，日圓兌美元擴大跌幅。
每美元兌日圓曾升值最多0.67%，是10月6日後最大升值幅度，暫曾升值至150.1日圓，是10月27日150.41日圓後最強，現報149.82元。每百日圓兌港元曾貶值最多0.62%，是10月6日後最大貶值幅度，低見5.2134，是10月27日5.1996後最弱。日本股市上漲。日圓貶值通常會利好日本股市。
日本央行表示，維持政策利率在-0.1%不變，10年期國債息目標維持在0%左右，保持上限為1%，但放軟口吻稱「作為參考」。
Saxo Markets駐新加坡市場策略師Charu Chanana稱，「一如既往的鴿派立場，只有很小的靈活性」，目前所有目光都將轉向本周晚些時候的聯儲局會議，鴿派聯儲局是眼下日圓反彈的唯一希望。
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